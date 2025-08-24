< sekcia Regióny
Divadlo Na skok uvedie premiéru inscenácie Anna Karenina
Premiéra sa uskutoční 21. septembra o 19.00 h v Divadelnej sále domu kultúry v Raslaviciach.
Autor TASR
Raslavice 24. augusta (TASR) - Divadlo Na skok pripravuje premiéru inscenácie Anna Karenina. Nový titul rozšíri profil divadla, ktoré sa vo svojej dramaturgii dlhodobo sústreďuje na odvážne, vizuálne výrazné a emocionálne silné inscenácie, prinášajúce divákom nielen umelecký zážitok, ale aj aktuálne témy, ktoré rezonujú dlho po opustení hľadiska. Premiéra sa uskutoční 21. septembra o 19.00 h v Divadelnej sále domu kultúry v Raslaviciach. TASR o tom informoval vedúci divadla Martin Bašista.
Anna Karenina je podľa jeho slov nadčasovým príbehom vášne, spoločenských noriem a neuhasiteľnej túžby po slobode, ktorý aj po viac než 100 rokoch od svojho vzniku zostáva rovnako pálčivý a naliehavý.
„Inšpirovaná slávnym románom Leva Nikolajeviča Tolstoja, inscenácia prináša divákovi intímny pohľad do vnútorného sveta ženy, ktorá sa ocitá v neustálom konflikte medzi citom a povinnosťou, medzi hlasom srdca a chladným diktátom spoločnosti. V jej príbehu sa prelína krehkosť ľudských vzťahov s tvrdosťou spoločenských pravidiel, ktoré nepoznajú zľutovanie. Táto adaptácia skúma univerzálne otázky ľudskej existencie – od hľadania vlastnej identity cez cenu, ktorú človek platí za slobodu až po tragické dôsledky, ktoré môžu nastať, keď jednotlivec prekročí neviditeľné hranice stanovené svetom okolo neho,“ priblížil Bašista.
Ako pokračoval, z hľadiska výpravy ide o jeden z najambicióznejších projektov Divadla Na skok. „V spolupráci s režisérom kostýmová a scénografická tvorba Hany Vernerovej spája historické siluety s moderným výrazom. Kostýmy nie sú len estetickým doplnkom – fungujú ako ‚druhá koža‘ postáv,“ uviedol Bašista.
Scénografia stavia na kontraste ťažkých emócií a pohyblivého javiskového sveta. Dominantou je vyvýšená plošina pripomínajúca nástupište – horizont večného čakania, kde sa osudy stretávajú a míňajú. Okolie dopĺňajú surové industriálne prvky evokujúce opustenú železničnú stanicu z dielne Pavla Šoltysa.
„V hlavnej úlohe sa predstaví naša oceňovaná herečka Tímea Bučková, známa svojou schopnosťou stvárniť komplexné charaktery. Partnerom jej bude Pavol Jozafát Székely (Vronskij), ktorého diváci poznajú z inscenácií Prečo ženy vraždia a Matka. V postave Karenina sa predstaví Jaroslav Hribik, ako Stiva sa predstaví Martin Bučko, Dolly stvárni Kristína Kotarbová, Kitty Ema Bašistová a Levina Jakub Sopko. Ďalej účinkujú Matej Kokoruďa, Alexander Derco, Daniela Kleinová, Terézia Vašková, Laura Pigulová, Emma Girgošková, Frederika Orletová a Alexander Šoltys,“ povedal Bašista, ktorý je zároveň režisérom inscenácie.
Anna Karenina je podľa jeho slov nadčasovým príbehom vášne, spoločenských noriem a neuhasiteľnej túžby po slobode, ktorý aj po viac než 100 rokoch od svojho vzniku zostáva rovnako pálčivý a naliehavý.
„Inšpirovaná slávnym románom Leva Nikolajeviča Tolstoja, inscenácia prináša divákovi intímny pohľad do vnútorného sveta ženy, ktorá sa ocitá v neustálom konflikte medzi citom a povinnosťou, medzi hlasom srdca a chladným diktátom spoločnosti. V jej príbehu sa prelína krehkosť ľudských vzťahov s tvrdosťou spoločenských pravidiel, ktoré nepoznajú zľutovanie. Táto adaptácia skúma univerzálne otázky ľudskej existencie – od hľadania vlastnej identity cez cenu, ktorú človek platí za slobodu až po tragické dôsledky, ktoré môžu nastať, keď jednotlivec prekročí neviditeľné hranice stanovené svetom okolo neho,“ priblížil Bašista.
Ako pokračoval, z hľadiska výpravy ide o jeden z najambicióznejších projektov Divadla Na skok. „V spolupráci s režisérom kostýmová a scénografická tvorba Hany Vernerovej spája historické siluety s moderným výrazom. Kostýmy nie sú len estetickým doplnkom – fungujú ako ‚druhá koža‘ postáv,“ uviedol Bašista.
Scénografia stavia na kontraste ťažkých emócií a pohyblivého javiskového sveta. Dominantou je vyvýšená plošina pripomínajúca nástupište – horizont večného čakania, kde sa osudy stretávajú a míňajú. Okolie dopĺňajú surové industriálne prvky evokujúce opustenú železničnú stanicu z dielne Pavla Šoltysa.
„V hlavnej úlohe sa predstaví naša oceňovaná herečka Tímea Bučková, známa svojou schopnosťou stvárniť komplexné charaktery. Partnerom jej bude Pavol Jozafát Székely (Vronskij), ktorého diváci poznajú z inscenácií Prečo ženy vraždia a Matka. V postave Karenina sa predstaví Jaroslav Hribik, ako Stiva sa predstaví Martin Bučko, Dolly stvárni Kristína Kotarbová, Kitty Ema Bašistová a Levina Jakub Sopko. Ďalej účinkujú Matej Kokoruďa, Alexander Derco, Daniela Kleinová, Terézia Vašková, Laura Pigulová, Emma Girgošková, Frederika Orletová a Alexander Šoltys,“ povedal Bašista, ktorý je zároveň režisérom inscenácie.