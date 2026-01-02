< sekcia Regióny
Divadlo Na skok uvedie svoju prvú rozprávku Snehová kráľovná
Raslavice 2. januára (TASR) - Divadlo Na skok z Raslavíc uvedie v premiére svoju prvú rozprávku pre deti a rodiny - dramatizáciu známeho príbehu H. Ch. Andersena Snehová kráľovná. Premiéra sa uskutoční 1. februára 2026 v Raslaviciach. TASR o tom informoval vedúci Divadla Na Skok Martin Bašista.
Ako uviedol, ide o zásadný dramaturgický krok v repertoári divadla, ktoré sa doteraz venovalo najmä autorským inscenáciám pre dospelého diváka. „Prvá rozprávka tak nepredstavuje len rozšírenie repertoáru, ale aj významný míľnik - otvorenie tvorby smerom k najmladšiemu publiku, pre ktoré si divadlo vytýčilo cieľ prinášať hodnotné, esteticky poctivé a umelecky vyzreté inscenácie,“ povedal Bašista.
Rozprávka približuje príbeh Gerdy, mladého dievčaťa žijúceho s otcom v malom horskom mestečku, ktoré ide zachrániť Kaja, chlapca, ktorý sa postupne stal súčasťou ich rodiny a ktorý počas zimnej fujavice zmizol. Gerda sa vydáva na dobrodružnú cestu svetom. Medzitým v ľadovom zámku Snehová kráľovná nedovolí Kajovi odísť pokiaľ neposkladá z črepín čarovné zrkadlo. Gerda putuje naprieč štyrmi ročnými obdobiami. Stretáva rôzne zvieratá, fantastické bytosti a prekonáva rôzne skúšky. Nakoniec jej odvaha a láska roztopia Kajovo srdce aj srdce Snehovej kráľovnej a prinášajú do sveta teplo a nádej.
Detaily kostýmov a scény návrhárky Hany Vernerovej boli vytvorené s ohľadom na pôsobivosť pre deti, ale aj estetický zážitok pre dospelých, pričom každý prvok je prepojený s príbehom a charakterom postáv.
Svetelného dizajnu sa chopí dlhoročný spolupracovník divadla Lukáš Lux. „Detský svet je veľmi bohatý, ale detské oko zároveň veľmi úprimné. Pre mňa je to výzva využiť všetky skúsenosti, ktoré som doposiaľ v tomto divadle nazbieral,“ povedal Lux. Hudbu k inscenácii pripravuje Jakub Sala, ktorý rovnako stál pri zrode divadla, kde sa dnes vracia ako súčasť inscenačného tímu.
Réžiu inscenácie má na starosti umelecký šéf a zakladateľ divadla Martin Bašista. „Pri tvorbe tejto inscenácie sme sa rozhodli nepoužiť prvky, ktoré by narúšali štvrtú stenu či zľahčovali príbeh len preto, aby bol hlučný a efektný. Deti si zaslúžia plnohodnotný divadelný zážitok. Veríme, že aj najmladší divák vie naplno vnímať atmosféru, dramatickú situáciu a výtvarný svet, keď sú veci urobené úprimne a premyslene,“ doplnil Bašista.
V inscenácii sa predstavia herci, ktorí prepožičiavajú postavám nielen svoj hlas a pohyb, ale aj vlastnú predstavivosť a energiu. Jakub Sopko stvárni Kaja, Daniela Kleinová Gerdu. Ďalej účinkujú Martin Bučko, Pavol Jozafát Székely, Tímea Bučková, Laura Pigulová, Tereza Vašková a Frederika Orletová.
