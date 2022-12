Divadlo Nová scéna bude po rokoch sídliť vo vlastných priestoroch

Bratislava 13. decembra (TASR) – Divadlo Nová scéna v Bratislave bude po rokoch sídliť vo vlastných priestoroch, ktoré si doteraz prenajímalo. Rozhodli o tom v utorok staromestskí miestni poslanci, keď schválili prevod vlastníctva na štát v zastúpení divadla za 3,66 milióna eur. Jednou z podmienok je zachovanie divadelnej činnosti najbližších 20 rokov.



"Som rád, že sa vec ide realizovať. Divadlo sa dostane do správy divadla. Táto historická anomália sa dá do rovnováhy," skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač. Generálna riaditeľka divadla Ingrid Fašiangová sa nechala počuť, že od tohto kroku i ďalšej spolupráce si obe strany, teda mestská časť i kultúrna inštitúcia, "sľubujú veľa".



Predmetné priestory, v ktorých Divadlo Nová scéna dlhodobo pôsobí, patria hlavnému mestu, v správe ich má mestská časť. Od roku 1994 sú prevádzkované štátnou príspevkovou organizáciou na základe nájomnej zmluvy. V minulosti sa objavili viaceré snahy na majetkové vysporiadanie, doteraz však boli neúspešné.



Z dôvodu potreby výraznej rekonštrukcie a modernizácie divadla, i s ohľadom na efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť pre mestskú časť aj samotné divadlo, je ako najvýhodnejšia možnosť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj daného nehnuteľného majetku v podobe dvoch nebytových priestorov.



Kúpna suma bola stanovená na 3,66 milióna eur, pričom polovica pripadne mestskej časti a druhá polovica poputuje do rozpočtu hlavného mesta. Kupujúci sa zároveň zaväzuje, že v daných priestoroch zachová divadelnú činnosť počas najbližších 20 rokov. V opačnom prípade bude musieť uhradiť zmluvnú pokutu.