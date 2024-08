Divadlo Nová scéna otvorí sezónu na Bratislavskom hrade

Bratislava 20. augusta (TASR) - Divadlo Nová scéna (DNS) otvorí novú sezónu trojicou koncertov na nádvorí Bratislavského hradu. Diváci sa môžu tešiť na kultové operetné a muzikálové melódie v podaní sólistov divadla a hostí v sprievode symfonického orchestra. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.



Prvý koncertný večer s názvom Cyrano z predmestia sa uskutoční 25. augusta o 20.30 h. V koncertnej verzii legendárneho pôvodného slovenského muzikálu budú znieť hity Pavla Hammela a Mariána Vargu. V rockových i baladických skladbách sa predstavia Ján Slezák (Cyrano), Mirka Gális Partlová (Roxana), Dárius Koči (Ján) a ďalší interpreti. "Koncert doplní tanečný súbor DNS v dynamických tanečných ukážkach z inscenácie muzikálu v sprievode kapely pod vedením dirigenta Ľubomíra Dolného," spresňuje Šebestová.



Do pozornosti dáva aj galakoncert Od operety k muzikálu, s ktorým sa Nová scéna predstaví na Bratislavskom hrade 27. a 28. augusta. Sólisti a hostia divadla odspievajú kompiláciu operetných a klasických muzikálový evergreenov v sprievode symfonického orchestra pod taktovkou dirigenta Petra Valentoviča. "Diváci sa môžu tešiť na titulné piesne zo svetoznámych operiet Čardášová princezná, Grófka Marica, Veselá vdova a Vojvodkyňa z Chicaga v podaní Evy Katrákovej Bodorovej, Miroslava Dvorského a Titusza Tóbisza," dopĺňa divadlo s tým, že v druhej časti koncertu odznejú najznámejšie skladby z jeho repertoárovej ponuky. A to z muzikálov Bedári, Oliver!, Cats, Mamma Mia! The Bodyguard a Bonviván, ako aj z pripravovaného muzikálu Mojžiš, ktoré zaspievajú Katarína Hasprová, Titusz Tóbisz, Dárius Koči, Lenka Machciníková, Patrik Vyskočil, Karin Olasová a Monika Drgáňová. Výkony sólistov umocní zbor Ivety Weisz Viskupovej a choreografie tanečného súboru.



Augustové koncertné večery na Bratislavskom hrade otvoria novú divadelnú sezónu DNS. Počas nej k stálemu repertoáru úspešných svetových i slovenských muzikálov, komorných činoherných predstavení a rozprávok pre deti pribudne v októbri nový pôvodný muzikál Mojžiš. "A v druhej časti sezóny sa po piatich rokoch na javisko vráti svetový muzikálový hit Mačky/Cats," uzavrela Šebestová.