Divadlo Nová scéna premiéruje Pánsku jazdu
V inscenácii režiséra a dramaturga Svetozára Sprušanského sa deväť mužov v typickom britskom pube delí o svoje príbehy, sny a radosti - s humorom, živou hudbou a tancom v priamom kontakte s divákmi.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) uvedie vo štvrtok a v piatok (17. 10.) slovenské premiéry britskej muzikálovej šou Pánska jazda (The Choir of Man). V inscenácii režiséra a dramaturga Svetozára Sprušanského sa deväť mužov v typickom britskom pube delí o svoje príbehy, sny a radosti - s humorom, živou hudbou a tancom v priamom kontakte s divákmi. V licencovanom titule sa predstaví aj Vladislav Plevčík ako Básnik.
Predstavenie približuje s tým, že pôjde o v súčasnosti obľúbený ‚stand-up‘ v spojení s divadelným umením, čo bude pre divákov DNS niečo úplne nové. „Je pre mňa výnimočné a vzácne, že na divadelnom javisku nebudeme rozprávať príbehy a piesne za postavy, ktoré stvárňujeme, ale za seba. Je to možno o niečo náročnejšie, a to je na tejto šou výnimočné,“ hovorí Plevčík s tým, že rola „Básnik“ je s ním neuveriteľné spätá. „Šou The Choir Of Man je napísaná akoby pre naše divadlo, názvy postáv presne zodpovedajú zloženiu umeleckého súboru nášho divadla a našich kolegov - hostí. Ja nebudem nič hrať. Inšpirujú ma stand-up vystúpenia Robina Williamsa a Rickey Gervaisa, ktorí dokázali svoje herecké majstrovstvo vložiť do nezabudnuteľných stand-up vystúpení, kde sa stávajú úplne prirodzení a úprimní,“ dodáva Plevčík.
V netradičnej muzikálovej šou účinkuje deväť protagonistov. V ďalších postavách sa predstavia Dárius Koči, Ján Slezák, Peter Makranský, Michal Candrák, Lukáš Pišta, Tomáš Majláth, Martin Kaprálik, Jakub Janotík a viacerí hosťujúci umelci. Režisér a dramaturg slovenskej verzie šou Svetozár Sprušanský sa týmto predstavením nadchol pred tromi rokmi v Londýne. „Inscenácia ma predovšetkým zaujala obrovskou nespútanou energiou,“ uviedol k šou, ktorá debutovala v roku 2017 v Assembly Music Hall v Edinburghu. O štyri roky neskôr - 29. októbra 2021 ovládla londýnsky West End.
Inscenácii dominuje 16 skladieb, z toho dve sú slovenské. V predstavení zaznejú hity interpretov ako Queen, Red Hot Chilli Peppers, The Kinks, Adele či Sia. Diváci si ich vypočujú v podaní deviatich hlasov a päťčlennej kapely. Slovenské texty piesní pripravil Martin Sarvaš.
„Počas tejto inscenácie sa priblížime k divákom úplne, nehráme postavy, viac-menej hráme seba. Táto inscenácia bude veľmi zaujímavá v tom, že seba budeme hrať kým budú chodiť ľudia. Kým budú chodiť, aj my sa budeme vyvíjať a naše životy meniť, každá repríza bude istým spôsobom úplne nová,“ povedal na nedávnej tlačovej konferencii Plevčík, ktorý v tomto predstavení na rozdiel od kolegov nemá alternanta.
