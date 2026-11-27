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Divadlo Nová scéna spomína na svoje osobnosti aj legendárne muzikály
Zaznejú obľúbené operetné melódie, spomínať sa bude na legendárne svetové muzikály aj pôvodnú muzikálovú tvorbu divadla.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) oslavuje 80. výročie svojho založenia. Za osem desaťročí uviedlo stovky inscenácií, na jeho javisku sa vystriedali generácie tvorcov, spevákov, hercov, tanečníkov a hudobníkov, ktorí sa zapísali do histórie slovenského divadelníctva. Významné jubileum oslávi v piatok galakoncertom V zrkadle spomienok, ktorý zoberie divákov na cestu bohatou a pestrou históriou divadla v spoločnosti sólistov DNS a výnimočných hostí.
Galakoncert k jubileu pripravila Nová scéna pod taktovkou autora a režiséra Martina Kákoša. „Patrí medzi mnohých našich úspešných režisérov, ktorí s nami spolupracovali a spolupracujú, jeho ocko bol vôbec prvým riaditeľom Divadla Nová scéna, takže spomienok, viažucich sa k tomuto divadlu, má mnoho, históriu Novej scény má v malíčku,“ povedala pre TASR generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová.
Martin Kákoš sa podieľal na viacerých činoherných inscenáciách niekdajšieho Poetického súboru aj na pôvodných muzikálových tituloch Novej scény. Galakoncert rozdelil na štyri časti, históriu divadla pripomenie cez štyri významné osobnosti, ktoré Novú scénu v minulosti reprezentovali. „Dlhoročný dirigent divadla Zdeněk Macháček bol najvýraznejšou osobnosťou v oblasti hudobnej zložky, choreograf Boris Slovák dlho formoval tanečný súbor Novej scény, je tam spomienka na režiséra Jozefa Bednárika a jeho muzikálovú etapu a pripomenieme si aj Vlada Müllera, ktorý bol reprezentantom veľkej činohernej generácie,“ približuje Kákoš galakoncert, ktorý bude pestrou hudobnou prehliadkou tvorby DNS.
Zaznejú obľúbené operetné melódie, spomínať sa bude na legendárne svetové muzikály aj pôvodnú muzikálovú tvorbu divadla. Diváci sa môžu tešiť na známe skladby z operiet Modrá ruža, Čardášová princezná, Cigánsky barón či Veselá vdova, ale aj z muzikálov Fidlikant na streche, West Side Story, Hello, Dolly!, Grék Zorba, Mačky, Turandot a Pokrvní bratia. Chýbať nebudú ani ukážky z pôvodných muzikálov Divadla Nová scéna, medzi nimi Cyrano z predmestia, IAGO, Mojžiš, Mata Hari, Jánošík a Bonviván.
Slávnostným večerom bude sprevádzať moderátor Peter Kočiš. Na pódiu sa predstavia hostia ako Sisa Sklovská, Miroslav Dvorský a Titusz Tóbisz, ktorí vystúpia spolu so sólistami DNS. O hudobný sprievod sa postará orchester pod vedením dirigenta Ľubomíra Dolného. Atmosféru jubilejného večera dotvoria aj vystúpenia tanečného súboru a zboru DNS.
Jubilejnú 80. divadelnú sezónu oslávi DNS dvoma galakoncertmi V zrkadle spomienok, ten druhý sa uskutoční v sobotu 28. novembra.
Galakoncert k jubileu pripravila Nová scéna pod taktovkou autora a režiséra Martina Kákoša. „Patrí medzi mnohých našich úspešných režisérov, ktorí s nami spolupracovali a spolupracujú, jeho ocko bol vôbec prvým riaditeľom Divadla Nová scéna, takže spomienok, viažucich sa k tomuto divadlu, má mnoho, históriu Novej scény má v malíčku,“ povedala pre TASR generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová.
Martin Kákoš sa podieľal na viacerých činoherných inscenáciách niekdajšieho Poetického súboru aj na pôvodných muzikálových tituloch Novej scény. Galakoncert rozdelil na štyri časti, históriu divadla pripomenie cez štyri významné osobnosti, ktoré Novú scénu v minulosti reprezentovali. „Dlhoročný dirigent divadla Zdeněk Macháček bol najvýraznejšou osobnosťou v oblasti hudobnej zložky, choreograf Boris Slovák dlho formoval tanečný súbor Novej scény, je tam spomienka na režiséra Jozefa Bednárika a jeho muzikálovú etapu a pripomenieme si aj Vlada Müllera, ktorý bol reprezentantom veľkej činohernej generácie,“ približuje Kákoš galakoncert, ktorý bude pestrou hudobnou prehliadkou tvorby DNS.
Zaznejú obľúbené operetné melódie, spomínať sa bude na legendárne svetové muzikály aj pôvodnú muzikálovú tvorbu divadla. Diváci sa môžu tešiť na známe skladby z operiet Modrá ruža, Čardášová princezná, Cigánsky barón či Veselá vdova, ale aj z muzikálov Fidlikant na streche, West Side Story, Hello, Dolly!, Grék Zorba, Mačky, Turandot a Pokrvní bratia. Chýbať nebudú ani ukážky z pôvodných muzikálov Divadla Nová scéna, medzi nimi Cyrano z predmestia, IAGO, Mojžiš, Mata Hari, Jánošík a Bonviván.
Slávnostným večerom bude sprevádzať moderátor Peter Kočiš. Na pódiu sa predstavia hostia ako Sisa Sklovská, Miroslav Dvorský a Titusz Tóbisz, ktorí vystúpia spolu so sólistami DNS. O hudobný sprievod sa postará orchester pod vedením dirigenta Ľubomíra Dolného. Atmosféru jubilejného večera dotvoria aj vystúpenia tanečného súboru a zboru DNS.
Jubilejnú 80. divadelnú sezónu oslávi DNS dvoma galakoncertmi V zrkadle spomienok, ten druhý sa uskutoční v sobotu 28. novembra.