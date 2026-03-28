Divadlo Nová scéna uviedlo v premiére muzikál Müller – Život na 2 ťahy
Bratislava 28. marca (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna uviedlo v piatok večer (27. 3.) premiéru pôvodného slovenského muzikálu Müllera – Život na dva ťahy, inšpirovaného životom a tvorbou tohto mega úspešného speváka, textára a skladateľa, ktorý sa stal hlasom generácií.
Autorom a režisérom muzikálu je Roman Polák, dramaturgom Andrea Bučko, hudobne muzikál naštudoval Ľubomír Dolný, scénu navrhol Juraj Poliak, kostýmy Pavol Dendis, choreografkou Stanislava Vlk Vlčeková, zbormajsterkou Iveta Weis Viskupová. V úlohe Richarda sa predstavil Lukáš Pišta, v úlohe sprevádzača alternujú Dárius Kočí a Patrik Vyskočil, otca hrá Pavol Topoľský, mamu alternujú Soňa Norisová a Lucia Vráblicová.
V muzikáli zaznie 25 starších aj novších skladieb, ktoré vybrala dramaturgička Andrea Bučková spolu s režisérom Romanom Polákom, medzi nimi Cigaretka na dva ťahy, Milovanie v daždi, Prečo vy, ľudia XX. storočia, Plesový marš, Slovenské tango, LSD, Dočista, Tlaková níž či na záver Klid, mír a pokora.
Sólisti predviedli špičkové herecké aj spevácke výkony, často odmenené potleskom na otvorenej scéne, čo platí aj o zbore, tanečnej company a 14 členného orchestra, ktorý bol schovaný v orchestrálnej jame. Zaplnené hľadisko, v ktorom bolo viacero známych osobností, odmenilo účinkujúcich záverečným standing ovation.
„Myšlienka vznikla pred dvomi rokmi, keď sme vedeli tému Richard Müller, nielen jeho život a jeho tvorba, ale aj fakt pôsobenia jeho rodičov 25 rokov v Divadle Nová scéna, to bola prvá myšlienka. Potom keď nám Rišo povedal áno, oslovila som režiséra pána Poláka, aby sa vrátil na muzikálovú scénu a urobil tento projekt. Veľmi ma potešilo, keď povedal áno. Vedela som, že ten muzikál môže mať aj inú podobu, ja som s tým výsledkom veľmi spokojná,“ povedala pre TASR po premiére generálna riaditeľka Ingrid Fašiangová.
„Chvíľu to bola určitá úzkosť, lebo môj život nebol taký priamočiary a jednoznačný, ako by sa možno zdalo, ale na druhej strane som si vedomý toho, že prezentovať niečo, čo nie je pravda, nestojí zato,“ doplnil spevák Richard Müller.
Richard Müller patrí k najznámejším osobnostiam slovenskej hudobnej scény, spevákom s nezameniteľným hlasom a textárom, ktorý vo svojich piesňach vyspieval svoje pocity, myšlienky a názory. Jeho skladby si spievajú celé generácie. Na scéne pôsobí od 80. rokov 20. storočia – najskôr ako člen kapely Banket, neskôr ako mimoriadne úspešný sólový interpret. Na svojom konte má tri desiatky vydaných albumov a kompilácií, ten najnovší Slovenská strela so skupinou Banket je nominovaný na cenu Českej akadémie populárnej hudby Anděl 2025 v kategórii najlepší slovenský album. Jeho život i tvorba boli vzácnou inšpiráciou pre tvorcov muzikálu.
