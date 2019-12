Divadlo Nová scéna vydalo novú verziu albumu Šľahačková princezná

Bratislava 9. decembra (TASR) – Bratislavské Divadlo Nová scéna uvádza muzikálovú inscenáciu Šľahačková princezná. Predstavenie vzniklo na motívy úspešného albumu Pavla Hammela a Kamila Peteraja z roku 1973. Námet, réžiu aj choreografiu novej inscenácie realizoval Ján Ďurovčík. Premiéru mal muzikál 6. decembra 2016 v bratislavskom Divadle Tower Stage, dva roky ho uvádza Divadlo Nová scéna.



Piesne z novej verzie rozprávkového muzikálu vydala Nová scéna na samostatnom albume Šľahačková princezná, ktorý uviedla do života pred predstavením v piatok (6. 12.). Ponúka 19 skladieb, sú nimi Pieseň z cukrárne, Sánkovačka, Pieseň pre malé dievčatko, Mechy, Vrabec Vševed, V záhrade ružového zámku, Lipipi lumpipi rumpipi rup, Zelený pa-papagáj, Nesiem ti biely kvet, Nechceme šľahačku, Lesný dážď, Medulienka, Vrabec Vševed II, Pieseň pre malé dievčatko II, Pieseň na tisíc a jednu noc, Komu sa neľúbi, Biely bocian, Tisíc zlatých brán a Mávam.



Pôvodný album Šľahačková princezná vyšiel v roku 1973, od jeho vydania teda uplynulo neuveriteľných 46 rokov. Bol to v poradí štvrtý štúdiový album Pavla Hammela a skupiny Prúdy, v československom vydavateľstve Supraphon v edícii Gramofonový klub. V čase svojho vzniku sa tento album na základe svojich hudobných i textových kvalít stal držiteľom dvoch prestížnych československých ocenení ako Platňa roka 1973 a ocenenia Bílá vrána, ktoré udeľoval týždenník Mladý svět. Na výnimočnosti albumu nič nezmenilo ani takmer polstoročie, ktoré od jeho prvého vydania prešlo.



Nové vydanie albumu prináša oproti pôvodnému celkovo 19 skladieb, obsahuje teda aj v rámci muzikálového libreta novo zaradené skladby. Autori Pavol Hammel a Kamil Peteraj napísali špeciálne pre muzikálovú podobu dve nové pesničky a na CD sú zaradené aj tri skladby z iných albumov tejto autorskej dvojice. Pod hudobnú a spevácku zložku albumu sa tentoraz pod taktovkou Ľubomíra Dolného podpísali účinkujúci v muzikáli Lukáš Pišta, Lenka Fecková, Petra Dubayová, Martin Hudec, Michal Candrák, Jozef Antálek, Jakub Ružička, Martin Mikulášek, Barbora Ďurovčíková, Lenka Machciníková, Radka Šutľáková a štúdiový orchester.



„Šľahačková princezná patrí medzi moje najlepšie moje albumy so skupinou Prúdy. Našim cieľom bolo vytvoriť akúsi rozprávku pre dospelých, ktorá by bola zaujímavá, príťažlivá a akceptovateľná aj pre deti. Bola to hotová, uzavretá, kryštalická vec. Pesničky zo Šľahačkovej princeznej ľudia takmer nepoznajú, lebo ich nikdy nepočuli v rádiu a poznali ich iba tí, čo počuli celý album. Vždy som si myslel, že by som na ňom nemenil ani notu, ani slovko. Ale predstava javiskového prevedenia ma nadchla. Doplnili sme nejaké iné pesničky z toho obdobia, napísali aj nové, ktoré boli nutné z hľadiska prepracovaného libreta. No a súčasné prevedenie len umocňuje pocity z originálu,“ uviedol autor hudby Pavol Hammel.



„Šľahačkovú princeznú považujem za jedno z našich najvydarenejších diel, ktoré sme vytvorili spolu s Paľom Hammelom. Vyšla začiatkom 70. rokov v Prahe, vo vtedajšom najväčšom vydavateľstve Supraphon, jej text nahovoril Jozef Kroner, ktorý sa v tých časoch večer čo večer prihováral z rozhlasu deťom, ktoré zbožňovali jeho krásny zamatový a upokojujúci hlas. Jej vydanie sa stretlo s úspechom a ja dodnes stretám pamätníkov, ktorí toto dielo veľmi dobre poznajú. Vždy mám radosť, že napriek časovej priepasti sa prekvapujúco uchováva v pamäti nielen staršej generácie, ale občas ho objavia aj mladší, ktorí ho poväčšine nájdu na vinylových platniach svojich rodičov,“ dodal autor textov Kamil Peteraj.