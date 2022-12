Divadlo Nová scéna získalo po rokoch priestory do svojej správy

Bratislava 14. decembra (TASR) – Divadlo Nová scéna (DNS) v Bratislave získalo po desaťročiach priestory, v ktorých sídli, do svojej správy. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú v stredu podpísala generálna riaditeľka divadla Ingrid Fašiangová a starosta bratislavského Starého Mesta Matej Vagač. Podpísaniu zmluvy predchádzalo utorkové (13. 12.) schválenie predaja staromestským zastupiteľstvom. Práve Staré Mesto malo dané priestory v správe. Vlastnilo ich hlavné mesto, ktoré na odpredaj udelilo súhlas.



"Pre naše divadlo je fakt, že bude správcom časti budovy, v ktorej pôsobí už 76 sezón, zásadný a kľúčový. Živnodom je nerozlučnou súčasťou značky DNS a bude pre nás ako správcu priestorov omnoho jednoduchšie vykonávať všetky potrebné opravy a úpravy, ktoré si budova vyžaduje," skonštatovala Fašiangová.



V minulosti sa objavili viaceré snahy na majetkové vysporiadanie, doteraz však boli neúspešné. Vyriešenie dlhodobého problému bolo potrebné aj pre potrebu výraznej rekonštrukcie a modernizácie priestorov divadla. Do nich by však divadlo, ktoré si priestory iba prenajímalo, investovať nemohlo. Doterajší zmluvný nájomný vzťah nebol výhodný ani pre mestskú časť.



V októbri Ministerstvo kultúry (MK) SR ako zriaďovateľ divadla a Ministerstvo financií (MF) SR divadlu oznámili, že uvoľnia finančné prostriedky na odkúpenie časti budovy, kde Divadlo Nová scéna sídli. "Týmto dňom sa tak začína nový život pre Divadlo Nová scéna na mieste, kde môže slobodne tvoriť a nebyť v budúcnosti závislé a ohrozené od niekoho súhlasu či nesúhlasu," poznamenala šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽANO).



Pozitívne to hodnotí aj šéf staromestskej miestnej samosprávy. "Som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo vysporiadať majetkový vzťah. Zároveň sme právne zabezpečili, aby sa kupujúci zaviazal zachovať po dobu minimálne 20 rokov v týchto priestoroch divadelnú činnosť," povedal Vagač.



Kúpna suma bola stanovená na 3,66 milióna eur, pričom polovica pripadne mestskej časti a druhá polovica poputuje do rozpočtu hlavného mesta. Kupujúci sa zároveň zaväzuje, že v daných priestoroch zachová divadelnú činnosť počas najbližších 20 rokov. V opačnom prípade bude musieť uhradiť zmluvnú pokutu.