Novú sezónu Štúdia L+S otvorila premiéra hry Zajačik

Bratislava 18. septembra (TASR) – Bratislavské Štúdio L+S otvorilo vo štvrtok svoju 38. sezónu premiérou hry Evy Borušovičovej Zajačik, ktorá sa mala uviesť už v marci, čo znemožnil príchod prvej vlny pandémie nového koronavírusu.



Režisérka i autorka „zúfalej komédie o tom, že kým nedozriete a kým vo vás neuveria, kúzlo nezafunguje“, do inscenácie obsadila Zuzanu Fialovú, Zuzanu Vačkovú, Kristínu Svarinskú, Mariána Mitaša a Noëla Czuczora.



„Pod rúškom bezuzdnej zábavy sa v tejto hre skrýva snaha vyjadriť sa k feminizmu, liberalizmu a konzervativizmu, k rozdielom a podobnostiam medzi mužmi a ženami, medzi mladými a starými. Ale hlavne sa v hre Zajačik diváci dozvedia veľa potrebných informácií o tom, aké všestranné využitie má praktická mágia v každodennom živote,“ prezradila autorka a režisérka.



V Štúdiu L+S sa predstavuje po uvedení hry 69 vecí lepších než sex, ktorú diváci vypredávajú už sedem rokov. Teraz si môžu Borušovičovej vtipný nadhľad v oblasti medziľudských, medzigeneračných či partnerských vzťahov vychutnať v divadelnej novinke, ktorá nesie názov podľa mladého šéfkuchára.



Zajačik sa dostáva do mierne excentrickej domácnosti manželského páru v čomsi, čo by sa dalo nazvať kríza, keby sa ňou tí dvaja hodlali zaoberať. Manžel si frustrovane užíva sabatikal a manželka trávi väčšinu voľného času vo vani. Okrem toho sa tam takmer permanentne nachádza aj ich kamarátka – trikrát rozvedená romantička, a nakoniec k nim pribudne aj krásavica z hotelovej recepcie. A veci sa dajú do pohybu, nielen tie viditeľné, ale aj tie, ktoré boli roky zametené pod kobercom.



Borušovičová pre TASR priznala, že aj keď je Zajačik zúfalá komédia, nejde o druh zábavy, kde sa ľudia sácajú a padajú.



„Je to ironickejší pohľad na to, čo všetko môžeme zažiť, prežiť a čím sa prehrýzť, keď žijeme v dlhodobých vzťahoch,“ priblížila s tým, že hra ponúka aj značnú dávku láskavosti alebo pochopenia.



„Je to aj hra o priateľstve, ktoré nám často pomáha prežiť. Keď sa nejaká časť nášho života kýva alebo nie je stabilná, často sú to kamaráti, ktorých máme dlhšie než iné vzťahy, a tí nás podržia. Zároveň je to o tom, že v našich životoch niekedy veľmi potrebujeme aj druh niečoho hlbšieho než je ubíjajúca každodennosť. Potrebujeme aj zázrak, kúzlo, aby nás to spasilo, dalo nám iskru a radosť zo života, aby nám to ukázalo svet z príjemnejšej stránky,“ doplnila.