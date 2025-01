Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava uzavrelo prihlášky kandidátov

Bratislava 17. januára (TASR) - Mestské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave uzavrelo prihlášky kandidátov na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa, ktorý sa o túto pozíciu bude uchádzať spolu s umeleckým riaditeľom. Podmienky prvého kola výberového konania splnilo šesť dvojíc uchádzačov. Informovalo o tom DPOH.



Základnými podmienkami pre prvé kolo boli prihlásenie sa dvojice kandidátov a doručenie kompletnej prihlášky v časovom limite (do 7. 1.). Po vyhodnotení ich splnenia výberová komisia zhodnotila, že šesť dvojíc uchádzačov postupuje do druhého kola výberového konania.



Ako ďalej informuje divadlo, postupujúce dvojice uchádzačov boli vyzvané na vypracovanie a dodanie Koncepcie riadenia DPOH na roky 2025 až 2030 v termíne do 21. februára.



Následne výberová komisia vyhodnotí zaslané koncepcie a rozhodne o postupe dvojíc uchádzačov do tretieho kola výberového konania. Verejné vypočutie kandidátov sa skladá z troch častí - prezentácie koncepcie kandidátmi, priestoru na otázky výberovej komisie a priestoru na otázky z radov verejnosti.



"Po verejnej časti nasleduje neverejná časť vypočutia, počas ktorej má výberová komisia priestor klásť ďalšie otázky kandidátom," približuje divadlo. Účasť verejnosti na vypočutí umožní živým prenosom na webstránke DPOH a možnosťou klásť otázky kandidátom vopred komunikovanou formou a v určenom rozsahu. Tretie kolo výberového konania prebehne 10. až 28. marca.