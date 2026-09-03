< sekcia Regióny
Divadlo Poprad odštartuje druhú divadelnú sezónu festivalom Nádych
Súčasťou festivalu bude premiéra hudobného programu pre najmenších pod názvom Trpaslúšikovia aj inscenácie z minulej sezóny - Popradosti, Góly - hory - halušky, Vasiľ - biľag doby?.
Autor TASR
Poprad 3. septembra (TASR) - Divadlo Poprad otvorí druhú divadelnú sezónu festivalom Nádych, ktorý sa bude pod Tatrami konať od 17. do 20. septembra. Režisérka a dramaturgička divadla Jana Ovšonková vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedla, že na podujatí vystúpia dve hosťujúce divadlá - Divadlo Bolka Polívky z Brna s inscenáciou Pepé a Dezorzovo lútkové divadlo z Bratislavy s predstaveniami Gašparko putuje do Turecka a Johanes Faust. V prvej polovici sezóny zároveň uvedú dve nové autorské inscenácie.
Súčasťou festivalu bude premiéra hudobného programu pre najmenších pod názvom Trpaslúšikovia aj inscenácie z minulej sezóny - Popradosti, Góly - hory - halušky, Vasiľ - biľag doby?. Novinkou je séria diskusií s osobnosťami z oblasti profesionálneho divadla a odborníkmi umeleckej kultúry zo Slovenska, Čiech a Poľska. Do programu pre verejnosť zaradia aj dva „MasterClass“ a ďalšie umelecké a zábavné aktivity pre rodiny.
„Samostatná dramaturgická línia festivalu paraNádych je venovaná téme divadla sociálne alebo zdravotne znevýhodnených ľudí. Hosťovať budú dva etablované súbory - Divadlo bez domova z Bratislavy s inscenáciou Medúza v kuchyni a Divadlo Aldente z Brna s kabaretným programom Stand up Down,“ uviedla Ovšonková.
Umelecká šéfka divadla Ela Lehotská doplnila, že v októbri a v novembri uvedú dve premiérové inscenácie - komédiu Láska neláska a dokufikciu Kauza Móry. Zároveň odprezentujú v premiére scénické čítanie novej autorskej hry Petra Pavlaca Antonín Bečvář - Kartograf času.
V rámci regionálnej dramaturgie divadelníci pokračujú v rozvíjaní a overovaní autorských textov renomovaných slovenských a českých dramatikov a scenáristov, ktoré sa venujú významným osobnostiam a udalostiam spätým s regiónom. „Po téme odsunu židovských dievčat z popradskej stanice v inscenácii 1474 / Zažiť Poprad a umrieť, sa v tejto sezóne venujeme osobnosti hoteliera a skladateľa Jána Móryho a Antonína Bečvářa, človeka, ktorého pôsobenie v Tatrách významne ovplyvnilo nielen históriu regiónu, ale aj vývoj astronómie,“ dodala Ovšonková.
Divadlo ponúkne verejnosti aj ďalšie cyklické programy a tiež predstavenia pre školy. Ponuku doplnia vzdelávacie podujatia, ktoré zážitkovou formou otvárajú náročné témy, akými sú holokaust, šikana a rasová nenávisť. „Aj v druhej sezóne ponúkneme programy špeciálne pripravované pre deti so znevýhodnením. Zároveň máme záujem viesť diskusiu na tému rozvoja kultúry v meste a 7. októbra usporiadame historicky prvé stretnutie kandidátov na primátora, na ktoré pozveme aj kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, vedúcich pracovníkov zriaďovaných kultúrnych inštitúcií a predstaviteľov významných kultúrnych iniciatív,“ uzatvorila Lehotská.
Súčasťou festivalu bude premiéra hudobného programu pre najmenších pod názvom Trpaslúšikovia aj inscenácie z minulej sezóny - Popradosti, Góly - hory - halušky, Vasiľ - biľag doby?. Novinkou je séria diskusií s osobnosťami z oblasti profesionálneho divadla a odborníkmi umeleckej kultúry zo Slovenska, Čiech a Poľska. Do programu pre verejnosť zaradia aj dva „MasterClass“ a ďalšie umelecké a zábavné aktivity pre rodiny.
„Samostatná dramaturgická línia festivalu paraNádych je venovaná téme divadla sociálne alebo zdravotne znevýhodnených ľudí. Hosťovať budú dva etablované súbory - Divadlo bez domova z Bratislavy s inscenáciou Medúza v kuchyni a Divadlo Aldente z Brna s kabaretným programom Stand up Down,“ uviedla Ovšonková.
Umelecká šéfka divadla Ela Lehotská doplnila, že v októbri a v novembri uvedú dve premiérové inscenácie - komédiu Láska neláska a dokufikciu Kauza Móry. Zároveň odprezentujú v premiére scénické čítanie novej autorskej hry Petra Pavlaca Antonín Bečvář - Kartograf času.
V rámci regionálnej dramaturgie divadelníci pokračujú v rozvíjaní a overovaní autorských textov renomovaných slovenských a českých dramatikov a scenáristov, ktoré sa venujú významným osobnostiam a udalostiam spätým s regiónom. „Po téme odsunu židovských dievčat z popradskej stanice v inscenácii 1474 / Zažiť Poprad a umrieť, sa v tejto sezóne venujeme osobnosti hoteliera a skladateľa Jána Móryho a Antonína Bečvářa, človeka, ktorého pôsobenie v Tatrách významne ovplyvnilo nielen históriu regiónu, ale aj vývoj astronómie,“ dodala Ovšonková.
Divadlo ponúkne verejnosti aj ďalšie cyklické programy a tiež predstavenia pre školy. Ponuku doplnia vzdelávacie podujatia, ktoré zážitkovou formou otvárajú náročné témy, akými sú holokaust, šikana a rasová nenávisť. „Aj v druhej sezóne ponúkneme programy špeciálne pripravované pre deti so znevýhodnením. Zároveň máme záujem viesť diskusiu na tému rozvoja kultúry v meste a 7. októbra usporiadame historicky prvé stretnutie kandidátov na primátora, na ktoré pozveme aj kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, vedúcich pracovníkov zriaďovaných kultúrnych inštitúcií a predstaviteľov významných kultúrnych iniciatív,“ uzatvorila Lehotská.