Divadlo Pôtoň nebude tri mesiace využívať veľkú sálu, šetrí energiami

Bátovce 29. septembra (TASR) – Divadlo Pôtoň v Bátovciach v okrese Levice sa rozhodlo tri mesiace nevyužívať veľkú sálu. Dôvodom je šetrenie energiami. Najväčší priestor divadla s objemom 2000 kubických metrov bude zatvorený od 1. decembra 2022 do 1. marca 2023, informovalo divadlo.



Umelecké a kultúrne aktivity bude prispôsobovať a realizovať v štúdiu na poschodí budovy a vo vestibule pred sálou. Tieto priestory budú vykurované na teplotu do 19 stupňov Celzia.



Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000. V roku 2008 získalo do 30-ročného bezplatného prenájmu budovu kultúrneho domu v Bátovciach. Divadlo realizuje vzdelávacie projekty prepájajúce umenie s inými odbormi, sú zamerané najmä na vzdelávanie publika a rozvoj kritického myslenia. Priestor v kultúrnom centre majú aj workshopy pre profesionálov i laickú verejnosť, rezidenčné tvorivé pobyty pre slovenských a zahraničných tvorcov. Vo svojich priestoroch uvádza viac než 150 podujatí a navštevuje ho približne 6000 divákov ročne.