< sekcia Regióny
Divadlo Pôtoň po rekonštrukcii otvorí svoje dvere verejnosti
Projekt v hodnote 510. 000 eur realizovala obec Bátovce z plánu obnovy a odolnosti.
Autor TASR
Bátovce 25. augusta (TASR) - Divadlo Pôtoň v Bátovciach ponúkne v sobotu 30. augusta prvé podujatie, ktoré sa tu bude konať po ukončení rekonštrukcie jeho budovy. Projekt v hodnote 510.000 eur realizovala obec Bátovce z plánu obnovy a odolnosti. Divadlo sa na ňom podieľalo spolufinancovaním sumou 9000 eur zo svojich zdrojov.
Prvé podujatie po ukončení stavebných prác sa začne o 18.00 h. „Zatiaľ naše dvere iba pootvoríme. Program ponúkne vernisáže výstav Kláry Kusej s názvom Animalizmus a Majky Tkáčikovej s Petrou Garajovou s názvom Zmier(n)enie,“ priblížili organizátori.
V parku divadla Pôtoň bude okrem toho uvedená aj inscenácia Terra Apathy. „Pôjde o 60. reprízu tohto industriálneho eko oratória pod hviezdnou oblohou. Predstavenie bude doplnené o diskusiu s tvorcami,“ doplnilo divadlo.
Prvé podujatie po ukončení stavebných prác sa začne o 18.00 h. „Zatiaľ naše dvere iba pootvoríme. Program ponúkne vernisáže výstav Kláry Kusej s názvom Animalizmus a Majky Tkáčikovej s Petrou Garajovou s názvom Zmier(n)enie,“ priblížili organizátori.
V parku divadla Pôtoň bude okrem toho uvedená aj inscenácia Terra Apathy. „Pôjde o 60. reprízu tohto industriálneho eko oratória pod hviezdnou oblohou. Predstavenie bude doplnené o diskusiu s tvorcami,“ doplnilo divadlo.