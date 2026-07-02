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Divadlo Pracháreň otvorí v septembri svoju prvú sezónu

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Pre dospelých divákov pripravuje divadlo dva pôvodné hudobné kabarety.

Autor TASR
Trnava 2. júla (TASR) - Mestské divadlo Pracháreň v Trnave otvorí 26. septembra svoju prvú sezónu premiérou rozprávky Kocúr v čižmách. Informovala o tom manažérka marketingu, obchodu a prevádzky divadla Katarína Čučková.

V priebehu sezóny k nej pribudnú tituly Ako išlo vajce na vandrovku, Princezná na hrášku a O psíčkovi a mačičke. Dramaturgia divadla je postavená na kombinácii klasických rozprávok pre rodiny s deťmi a novej kabaretnej scény pre dospelého diváka.

Pre dospelých divákov pripravuje divadlo dva pôvodné hudobné kabarety. Prvým z nich je Loď bláznov, v druhej polovici sezóny repertoár doplní aj nový titul Mliečny bar. „Divadlo vstupuje na kultúrnu mapu Slovenska s ambíciou vytvárať kvalitné predstavenia pre deti aj dospelých,“ povedal jeho umelecký šéf Kamil Žiška.

Na javisku sa predstavia Kamil Mikulčík, Peter Trník, Martin Žák, Adela Mojžišová, Juraj Ďuriš, Ján Morávek a ďalší herci. Popri hereckom súbore vznikajú inscenácie aj v úzkej spolupráci s hudobníkmi a výtvarníkmi, ktorí pôsobia v trnavskom regióne.

Divadlo zároveň spustilo predaj vstupeniek. Predstavenia sa budú uvádzať blokovo. Rozprávky vždy od stredy do soboty a kabarety od utorka do soboty. Divadlo bude sídliť v zrekonštruovanej budove známej ako Pracháreň v centre Trnavy.
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