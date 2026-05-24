Divadlo pripravuje inscenáciu a workshopy určené nepočujúcim divákom
Roviny ticha prinesú dva unikátne tvorivé workshopy pre verejnosť a jedno divadelné predstavenie v posunkovom jazyku.
Autor TASR
Nitra 24. mája (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje projekt Roviny ticha. Ako informovalo, jeho cieľom je odstraňovať bariéry medzi svetom počujúcich a nepočujúcich.
Súčasťou projektu je séria dvoch umeleckých workshopov, ktoré podľa tvorcov fungujú ako zmyslové laboratórium. Účastníci v nich budú hľadať odpovede na to, ako sa dá ticho počuť a zvuk vidieť. „Pripravujeme aktivitu s názvom Od ticha k zvuku. Nepočujúci herec, choreograf a režisér Peter Vrťo počas nej prevedie účastníkov svetom vibrácií a rytmu. Počujúci diváci tak dostanú šancu zažiť zvuk inak, cez dotyk a vlastné telo,“ uviedlo DAB.
Druhý workshop má názov Od zvuku k tichu. Režisér, libretista a performer Andrej Kalinka na ňom povedie zmiešanú skupinu počujúcich aj nepočujúcich účastníkov pri hľadaní spôsobov, ako tvoriť divadlo tam, kde namiesto sluchu vládne gesto, energia a svetlo.
DAB v rámci projektu uvedie aj divácky obľúbenú inscenáciu Objím ma, ktorá bude tlmočená do slovenského posunkového jazyka. Na príprave spolupracujú pedagógovia a študenti z Trnavskej univerzity a odborníci z občianskeho združenia Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich. „Umelecké tlmočenie je náročný proces, ktorý si vyžaduje precízne naštudovanie rytmu a emócií diela, aby sa vizuálny jazyk posunkov organicky prepojil s hereckým výrazom,“ priblížili tvorcovia.
Projekt je určený predovšetkým pre nepočujúcich a sluchovo znevýhodnených divákov, ktorým chce DAB ponúknuť plnohodnotný umelecký zážitok. „Zároveň však oslovuje širokú verejnosť, študentov a umelcov, ktorých učí väčšej empatii a citlivosti voči inakosti,“ pripomenulo divadlo.
Ako doplnilo, Roviny ticha prinesú dva unikátne tvorivé workshopy pre verejnosť a jedno divadelné predstavenie v posunkovom jazyku. Vďaka projektu vyše 200 divákov zažije divadlo v novej, inkluzívnej podobe. „Zažijú ticho, ktoré vie byť rovnako silným divadelným jazykom ako reč,“ dodali tvorcovia.
