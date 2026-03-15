< sekcia Regióny
Divadlo pripravuje modernizáciu svojich umelecko-dekoračných dielní
Autor TASR
Nitra 15. marca (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje projektovú dokumentáciu k modernizácii svojich umelecko-dekoračných dielní, ktoré tvoria dôležité zázemie pre vznik divadelných inscenácií. Ako informovalo vedenie DAB, náklady na prípravu projektovej dokumentácie predstavujú 7800 eur, hradené sú aj z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja a z Fondu na podporu umenia.
Projektová dokumentácia rieši výmenu starých kotlov za nové, energeticky úspornejšie zariadenia, ktoré zabezpečia spoľahlivé vykurovanie dielní a zároveň znížia prevádzkové náklady aj environmentálnu záťaž. „Rieši tiež osadenie nakladacej plošiny, ktorá v budúcnosti výrazne uľahčí presun veľkých a ťažkých kulís, zlepší logistiku, zníži fyzickú záťaž zamestnancov a zvýši bezpečnosť pri práci,“ uviedla riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.
Ako doplnila, pripravovaná projektová dokumentácia je prvý dôležitý krok k budúcej modernizácii umelecko-dekoračných dielní DAB v Nitre, ktoré majú priamy význam pri tvorbe divadelných inscenácií. „Kvalitnejšie technické zázemie umožní pracovníkom dielní efektívnejšie pripravovať scénické výpravy a kostýmy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou divadelného zážitku pre divákov,“ pripomenula Moravčíková.
V umelecko-dekoračných dielňach pracuje 20 odborných remeselníkov. Sú medzi nimi stolári, krajčírky, zámočníci, maliari a maliarky i čalúnnici. Tí podľa návrhov scénografov a kostýmových výtvarníkov vyrábajú scénické dekorácie a kostýmy pre predstavenia divadla. Dielne sídlia v samostatnej historickej budove na Ulici 7. pešieho pluku v Nitre postavenej v 50. rokoch minulého storočia. „Priestory však dodnes neprešli komplexnou obnovou a ich technický stav už nezodpovedá nárokom súčasného pracovného prostredia,“ doplnila riaditeľka DAB.
