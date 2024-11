Divadlo Romathan pripravilo hru o šikane Trieda rebelov

Košice 19. novembra (TASR) - Novú divadelnú hru s názvom Trieda rebelov pripravilo pre divákov košické rómske divadlo Romathan. Inscenácia zo školského prostredia sa zaoberá problémom šikanovania. Premiéru bude mať v stredu (20. 11.) o 11.00 h v priestoroch divadla na Továrenskej ulici.



"Inscenáciou chceme poukázať na súčasné vzťahy, konfliktné situácie, ktoré, ak sa včas neriešia, môžu viesť k tragickým následkom. Naším cieľom je v mladom divákovi prebudiť pocity solidarity s trpiacimi, k rešpektovaniu základných ľudských práv. V našom projekte chceme poukázať na to, čo konkrétne môže byť šikana," uviedol riaditeľ divadla Karol Adam.



Súčasťou inscenácie bude následná beseda mladých divákov so psychológom, ktorá sa sústredí na tému násilia a hľadania identity mladých ľudí. "Divadelná hra Trieda rebelov sa bude uvádzať pre základné a stredné školy v dopoludňajších hodinách, je určená mladým ľuďom od desať rokov, dĺžka predstavenia bude 60 minút bez prestávky, plus následná beseda so psychológom v dĺžke približne 30 minút," informovalo divadlo.



Celkovo ide o 95. premiéru divadla Romathan.