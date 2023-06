Divadlo Romathan uvádza v premiére rozprávku Keď sa zemeguľa chichúňa

Košice 19. júna (TASR) - Divadlo Romathan pripravilo pre divákov novú eko rozprávku Keď sa zemeguľa chichúňa. Jej cieľom je poukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia. Divadlo o tom informuje na svojej webovej stránke.



Príbeh sa odohráva v malej mestskej štvrti, v ktorej sa uskutoční symbolický zápas o záchranu života na našej planéte. "Špina a Neporiadok sa usadia v tejto štvrti a chcú narásť do takých rozmerov, aby obsadili celú Zem tak, aby sa už na nej nedalo žiť. Podporujú obyvateľov v tom, aby žili nestriedmym životom - vyhadzovali odpadky a nestarali sa o to, čo sa stane potom," uvádza s tým, že k tomu pomáha aj nenávisť medzi obyvateľmi.



V jednej bytovke žijú dve znepriatelené rodiny a ich deti rovnako patria do znepriatelených gangov. Napriek tomu sú z nich tajní najlepší priatelia. "Detské gangy vedú medzi sebou boj cez battle. Jeden z gangov miluje prírodu, deti sa chodievajú hrávať na lúku, ktorá je za bytovkou, a zbierajú odpadky," dodáva divadlo.



Podľa neho sa v príbehu dokáže, prečo je lepšie byť priateľom ako nepriateľom, aké dôležité je počúvať múdre rady starších, že veľa vecí považovaných za samozrejmé si treba chrániť, a že najdôležitejším prvkom v živote ľudí je láska nielen voči druhým, ale aj voči prírode.



"Naším zámerom je priblížiť dieťaťu v predškolskom veku citlivé vnímanie krásy prírody, jej čaro a jedinečnosť, naučiť ho hodnotiť prírodné prostredie, prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu, stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov a prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu," dodáva.



V poradí 90. premiéra profesionálneho rómskeho divadla je naplánovaná na utorok (20. 6.) o 10.00 h v jeho priestoroch na Továrenskej ulici v Košiciach.