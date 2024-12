Divadlo Romathan v Košiciach uvedie premiéru rozprávky Vládkyňa zimy

Košice 16. decembra (TASR) - Rómske Divadlo Romathan pripravuje 96. premiéru, ktorou bude divadelná rozprávka s názvom Vládkyňa zimy. Ide o príbeh na motívy rozprávky Snehová kráľovná z dielne Hansa Christiana Andersena.



Témou inscenácie je priateľstvo a láska, ktoré prekonajú prekážky, zlobu a egoizmus. "Je to príbeh dvoch detí. Hlavnú postavu, ktorou je Kaj, ukradne Vládkyňa zimy. Gerda sa ho vyberie hľadať a zažije veľa dobrodružstiev. Tak, ako to v rozprávkach chodí, bude to mať dobrý koniec," povedal pre TASR riaditeľ divadla Karol Adam. Ako divadlo uvádza na sociálnej sieti, zámerom je priblížiť detskému divákovi svetovú klasiku, pôsobiť výchovne a dať nádej.







Adam dodal, že záležať si dali aj na vizuálnej stránke. Pri tvorbe predstavenia spolupracovali napríklad s akademickým maliarom Viktorom Šefčíkom, ktorý navrhol a realizoval výtvarnú kompozíciu diela.



Premiéra je naplánovaná na utorok (17. 12.) o 10.00 h v priestoroch divadla na Továrenskej ulici v Košiciach.