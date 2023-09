Zoskupenia Šerosvit a Panoptikum prichádzajú s novou inscenáciou

Bratislava 18. septembra (TASR) - Divadelné zoskupenia Šerosvit a Panoptikum premiérujú v pondelok v priestoroch bratislavského divadla Ticho a spol. inscenáciu Medvedík Puf a priatelia. Bábkovo-činoherné dielo prináša na javisko príbeh jednej z najčítanejších detských kníh z pera britského spisovateľa Alana Alexandra Milneho. "Príbeh Medvedíka Pufa a jeho kamarátov otvorí témy inklúzie, tolerancie a priateľstva," avizujú mladí tvorcovia.



Diváci podľa nich prežijú spoločne s Medvedíkom Pufom a jeho vernými kamarátmi 60 minút vzrušujúcich dobrodružstiev. "Vyskúšajú si, aké je to bojovať s hladom, potopou či včelami, ale aj to, ako nás dokáže ovládnuť strach či pochybnosti pri stretoch s cudzincami," priblížil režisér Jakub Matejčík inscenáciu, v ktorej zvierací hrdinovia ukážu, že všetky životné nástrahy možno zvládnuť s pravými kamarátmi po boku. "Naučia nás, aké je dôležité rešpektovať individualitu a originalitu každého jedinca," dodal.



Tvorcovia prízvukujú, že téma tolerancie a vzájomného pochopenia v dnešnej spoločnosti rezonuje. "Ľudia sa dennodenne stretávajú s predsudkami. Či už s tými, ktoré sú vznesené voči ich osobe, ale aj tými, ktoré sa im vynárajú v hlave voči ostatným. Iracionálny strach z neznámeho im môže pomôcť prekonať práve príbeh Medvedíka Pufa a priateľov," myslí si herec Ondrej Gajdoš, ktorý stvárňuje hlavnú úlohu. V inscenácii ďalej účinkujú Mário Houdek, Jerguš Horváth, Dávid Selecký, Adela Dukátová a Adam Hilek.



Predstavenie je určené pre deti od šesť rokov, podľa autorov však môže osloviť všetky vekové kategórie. "Témy, ktoré rozoberajú a otvárajú Medvedík Puf a jeho zvierací kamaráti, má prieniky so svetom detí aj dospelých. Posolstvo tolerancie, inklúzie a priateľstva je silným bez ohľadu na vek divákov," uzavrel Matejčík.