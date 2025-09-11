< sekcia Regióny
Divadlo Šerosvit prichádza s novou hrou, kritizuje ňou i byrokraciu
Satirická komédia je z pera švajčiarskeho dramatika Friedricha Dürrenmatta.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Divadelné zoskupenie Šerosvit vo štvrtok predstaví novú inscenáciu Herkules a Augiášov chliev. Tá je kritikou nefunkčného systému a byrokracie. Diváci ju môžu v premiére uvidieť vo štvrtok o 19.00 h v priestoroch divadla TICHO a spol. v Bratislave. TASR o tom informovali z divadelného zoskupenia.
„Hra vychádza z antického mytologického príbehu o Herkulovi. Je inšpirovaná jednou z úloh, ktoré realizoval v snahe odčiniť vraždu vlastných detí. V tejto inscenácii sa tak môžu diváci stretnúť s Herkulom pri jeho snahe o vyčistenie krajiny Élida a pokúsiť sa spolu s ním prekonať nástrahy vyplývajúce z byrokratického systému,“ opísal režisér Jakub Matejčík.
Satirická komédia je z pera švajčiarskeho dramatika Friedricha Dürrenmatta. Má vyše 60 rokov, no podľa tvorcov na aktuálnosti ani dnes nestráca. Inscenácia je obohatená piesňami. Na jej vzniku sa okrem režiséra Jakuba Matejčíka podieľali aj dramaturgička Veronika Briestenská, scénografka Zuzana Čupajová a kostymérka Daniela Mesárošová. Predstavia sa v nej herci Jerguš Horváth, Adriana Moravčíková, Ondrej Gajdoš, Juraj Bolf, Dávid Selecký, Marianna Kopcová a Mário Houdek.
Divadlo Šerosvit je nezávislé divadelné zoskupenie založené v roku 2020 pôsobiace v Bratislave. Na svojom konte má viacero hier, akými sú Diktátor, Agatha či Medvedík Puf a priatelia.
