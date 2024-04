Predstavenie Šťastný domov vzniklo na motívy poviedky J. Haška

Bratislava 10. apríla (TASR) - Premiéru predstavenia Šťastný domov uvedie v piatok 19. apríla v bratislavskom divadle Ticho a spol. divadelné teleso Praktikábel. Mladí ľudia z tohto občianskeho združenia sa rozhodli inscenovať takmer sto rokov po jej vydaní najrozsiahlejšiu poviedku Jaroslava Haška. TASR o tom informoval Matej Feldbauer z produkcie OZ, ktorý je tiež režisérom inscenácie.



"Predstavenie vzniklo na motívy najrozsiahlejšej poviedky českého autora Jaroslava Haška. Ten v poviedke hyperbolizoval skutočnosť, pretože časopis Šťastný domov reálne vychádzal a slúžil ako príručka do domácnosti pre české gazdinky," približuje Feldbauer.



"To, čo zažíva postava muža v Haškovej poviedke, môže zároveň univerzálnejšie odkazovať na rôzne absurdnosti nielen z nášho osobného, ale aj pracovného či politicko-spoločenského života," dodáva režisér. Nekritické preberanie akýchkoľvek informácií a absencia triezveho úsudku sú podľa neho tiež aktuálnym veľkým problémov, a tak Haškova poviedka presahuje do súčasnosti vo viacerých významových rovinách.



Haškovo humoristické dielo rozpráva príbeh manželského páru krátko po svadbe. Žena v túžbe po dokonalej domácnosti a v snahe učiniť manžela neskonale šťastným odoberá časopis Šťastný domov a dôsledne potom praktizuje všetky rady a recepty, o ktorých sa v príručke píše. Medzi tieto rady patria napríklad domáca výroba špáradiel z klavíra, ktorý bol zakúpený len na tento účel alebo liečenie bezvedomia v sude s kyslou kapustou. "Inscenácia paroduje jednak zaručené recepty na čokoľvek, ale predovšetkým malomeštiacku idylku šťastného života," poznamenávajú tvorcovia.