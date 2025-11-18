< sekcia Regióny
Divadlo Štúdio tanca prichádza s premiérou
Ako tvrdí Monika Kováčová zo zoskupenia Odivo, dlhodobo sa snažia otvárať dôležité a neraz v umení aj spoločnosti marginalizované témy.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. novembra (TASR) - Divadlo Štúdio tanca (DŠT) v Banskej Bystrici uvedie 21. novembra o 19.00 h premiéru predstavenia Lost in translation/Nájdené v preklade. Projekt je spoluprácou nezávislého divadelného zoskupenia Odivo a DŠT. TASR o tom v utorok informovala PR manažérka divadla Veronika Chrienová.
„Tento tanečný love trip je reflexiou intímneho príbehu manželského páru a performerov Lívie MM Balážovej a Zebastiána Méndeza Marína. Dielo vychádza z ich každodenného prekladania sa medzi jazykmi, kultúrami a rolami ako tanečníkov, partnerov, rodičov i ľudí, ktorí dlhodobo žijú medzi krajinami. Nehľadá veľké odpovede, ale pozoruje malé zmeny. Čo sa stráca v preklade a čo všetko sa v ňom dá nájsť?“ priblížila Chrienová.
Ako tvrdí Monika Kováčová zo zoskupenia Odivo, dlhodobo sa snažia otvárať dôležité a neraz v umení aj spoločnosti marginalizované témy. Lost in translation/Nájdené v preklade je akési pomyselné zavŕšenie ich trilógie, ktorá tematizuje intimitu každodennosti.
„Príbeh Lívie a Zebiho je nesmierne pútavý, plný humoru, ale i tienistých stránok fungovania vo viacjazyčnosti. Koľkokrát sa môžeme preložiť do iných kultúrnych kódov, aby sme nestratili svoju identitu?“ dopĺňa Mária Danadová zo zoskupenia.
Performancia vznikla ako spolupráca nezávislej a zriaďovanej kultúry, DŠT ako domovskej scény účinkujúcich a zoskupenia Odivo ako tvorivého tímu a koproducenta diela. „Prepájanie zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry vnímam ako dôležitý nástroj na prekonanie súčasného náročného obdobia. Sme dve inštitúcie v Banskej Bystrici s medzinárodným presahom, ktoré vo svojej tvorbe zdôrazňujú význam tela a neverbálnej komunikácie. Teší ma, že sme dokázali premeniť osobný príbeh našich interných tanečníkov na dielo, ktoré citlivo otvára tému migrácie a prispieva k rozvoju rôznorodej kultúrnej scény i formovaniu našich postojov v tejto krajine,“ konštatovala riaditeľka DŠT Lucia Kašiarová.
„Tento tanečný love trip je reflexiou intímneho príbehu manželského páru a performerov Lívie MM Balážovej a Zebastiána Méndeza Marína. Dielo vychádza z ich každodenného prekladania sa medzi jazykmi, kultúrami a rolami ako tanečníkov, partnerov, rodičov i ľudí, ktorí dlhodobo žijú medzi krajinami. Nehľadá veľké odpovede, ale pozoruje malé zmeny. Čo sa stráca v preklade a čo všetko sa v ňom dá nájsť?“ priblížila Chrienová.
Ako tvrdí Monika Kováčová zo zoskupenia Odivo, dlhodobo sa snažia otvárať dôležité a neraz v umení aj spoločnosti marginalizované témy. Lost in translation/Nájdené v preklade je akési pomyselné zavŕšenie ich trilógie, ktorá tematizuje intimitu každodennosti.
„Príbeh Lívie a Zebiho je nesmierne pútavý, plný humoru, ale i tienistých stránok fungovania vo viacjazyčnosti. Koľkokrát sa môžeme preložiť do iných kultúrnych kódov, aby sme nestratili svoju identitu?“ dopĺňa Mária Danadová zo zoskupenia.
Performancia vznikla ako spolupráca nezávislej a zriaďovanej kultúry, DŠT ako domovskej scény účinkujúcich a zoskupenia Odivo ako tvorivého tímu a koproducenta diela. „Prepájanie zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry vnímam ako dôležitý nástroj na prekonanie súčasného náročného obdobia. Sme dve inštitúcie v Banskej Bystrici s medzinárodným presahom, ktoré vo svojej tvorbe zdôrazňujú význam tela a neverbálnej komunikácie. Teší ma, že sme dokázali premeniť osobný príbeh našich interných tanečníkov na dielo, ktoré citlivo otvára tému migrácie a prispieva k rozvoju rôznorodej kultúrnej scény i formovaniu našich postojov v tejto krajine,“ konštatovala riaditeľka DŠT Lucia Kašiarová.