Divadlo Štúdio tanca uvedie multidisciplinárny projekt Po víťazstve

Banská Bystrica 24. októbra (TASR) - Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici prináša multidisciplinárny projekt Po víťazstve, ktorý otvára otázky porozumenia a dialógu v čoraz viac rozpoltenej spoločnosti. Jeho cieľom je prostredníctvom kultúry ako nástroja zblíženia spracovať náročnú minulosť. Premiéra projektu sa uskutoční v piatok (25. 10.) a banskobystrické tanečné divadlo sa s ním predstaví aj v nemeckých Drážďanoch v umeleckom centre Hellerau. TASR o tom informovala Veronika Chrienová z divadla.



Projekt Po víťazstve vytvára priestor na rozhovory o spravodlivosti, spolunažívaní a hľadaní cesty k mieru. Ako hovorí autor konceptu a umelecký vedúci divadla Zebastián Méndez Marín, myšlienky na vytvorenie nového diela odštartovali oslavy Slovenského národného povstania (SNP).



"Oslavy SNP nás inšpirovali k vytvoreniu projektu. No násilie a rozdelenie, ktoré často sprevádza revolúcie, ma viedli k zamysleniu sa nad tým, ako môžeme tieto témy 're-imaginovať'. Zaujímali ma momenty, keď spoločnosť musela nájsť spôsob, ako spolu existovať a spolupracovať. Tento projekt je o tom, ako môžeme otvoriť rozhovor so všetkými generáciami o vytváraní kultúry mieru a o zodpovednosti, ktorú to prináša," vysvetlil Méndez Marín.



Ako doplnil, na tvorbe projektu sa podieľajú i významní medzinárodní umelci a každý z nich prináša do diela svoj vlastný pohľad na povstanie a mier, čím vzniká projekt s globálnym presahom.



Projekt Po víťazstve je postavený na kombinácii tanca, textu, práce s objektmi, videoinštalácií a múzeografie (výstavy). "Naším cieľom je aj ponúknuť publiku nástroje na lepšie pochopenie súčasného umenia. Vzdelávacia a komunikačná vrstva projektu majú za cieľ posilniť vzťah medzi publikom a našou tvorbou," dodal Méndez Marín.