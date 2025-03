Divadlo Štúdio tanca v B. Bystrici uvedie v jeden deň tri premiéry

Banská Bystrica 4. marca (TASR) - Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici uvedie 8. marca tri rôznorodé, nové predstavenia pre deti aj dospelých. Ako TASR v utorok informovala PR manažérka divadla Veronika Chrienová, troma premiérami v jeden deň opäť dokážu, že tanec je silným hlasom, ktorý reflektuje otázky dneška a prináša nové pohľady na svet okolo nás.



Tanečný deň odštartuje o 10.30 h predstavenie Pekabu určené pre deti od troch rokov. Prostredníctvom hravých pohybov a živých obrazov vtiahne najmenších divákov do sveta plného fantázie.



"Chcem deťom prinášať estetické, hravé a plnohodnotné umenie, pretože verím, že takéto skúsenosti z nich môžu urobiť vnímavých a otvorených ľudí," uviedla autorka predstavenia a tanečníčka Lenka Mičincová.



Večerný program otvorí o 19.00 h dielo Medusa v choreografii Cindy Ng. Predstavenie sa venuje tlaku spoločenských noriem krásy a skúma, čo sa skrýva pod povrchom očakávaní.



"Vlastná skúsenosť ma priviedla k pochybnostiam o tom, či sú štandardy krásy naozaj dôležité. Verím, že prijatie vlastného tela je podstatnejšie než prispôsobovanie sa týmto normám," vysvetlila Cindy Ng.



Predstavenie Somewhere, we begin again v choreografii Jacka Strömberga, plné pôsobivých tanečných výkonov, skúma hranicu medzi túžbou po blízkosti a strachom z nepochopenia.



"V súčasnej spoločnosti sa príliš ľahko polarizujeme a zabúdame na silu vzájomného načúvania," pripomína Strömberg, ktorý celé predstavenie postavil na hudbe švédskej skupiny Javentu.



Všetky tri predstavenia patria pod formát QUAKE, teda kratšie formáty vytvorené priamo členmi umeleckého súboru divadla, ktorý umožňuje skúmať nové témy a prístupy v prostredí mimo tradičných divadelných priestorov.