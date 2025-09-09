< sekcia Regióny
Divadlo Štúdio tanca vstúpi do novej sezóny večerom autorských sól
Sezónu otvoria 12. septembra o 19.00 h autorské sóla členov súboru DŠT Jacka Strömberga a Eunjeong Oh doplnené spoločnou tanečnou intervenciou všetkých tanečníkov pod názvom Solo Night.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. septembra (TASR) - Divadlo Štúdio tanca (DŠT) v Banskej Bystrici vstúpi do novej sezóny 2025/2026 večerom dvoch silných autorských sól a novým, hravým predstavením pre najmenších divákov. TASR o tom v utorok informovala PR manažérka divadla Veronika Chrienová.
Sezónu otvoria 12. septembra o 19.00 h autorské sóla členov súboru DŠT Jacka Strömberga a Eunjeong Oh doplnené spoločnou tanečnou intervenciou všetkých tanečníkov pod názvom Solo Night. Obe spája precíznosť, aktuálnosť a autorská odvaha, teda podľa Chrienovej hodnoty, na ktorých divadlo stavia svoj repertoár.
Strömberg uvedie 49.99€, pohybovú satiru o motivačných koučoch, online guru a túžbe stať sa lepšou verziou seba samého. S nadhľadom a fyzickým humorom skúma svet, kde „stačí len chcieť“ a všetko je možné, aspoň naoko. Eunjeong Oh prichádza s tanečným sólom Touch Me Not, inšpirovaným rovnomenným filmom Adiny Pintilie, o zraniteľnosti, fyzickej blízkosti a návrate k vlastnému telu.
O týždeň neskôr, 19. septembra o 17.00 h, uvedie DŠT premiéru interaktívneho detského predstavenia Kukuk, ktoré rozširuje jeho repertoár smerom k najmladšiemu publiku. Dielo je inšpirované tradičnými hrami a detskou predstavivosťou. Prepája pohyb, svetlo, zvuk a objekty do sveta, ktorý deti pozýva pohybovať sa, hrať alebo pozorovať podľa vlastného tempa.
„Novú sezónu otvárame presne tak, ako chceme tvoriť celý rok. Osobne, odvážne a s otvorenosťou voči rôznym generáciám divákov. Verím, že večer autorských sól a premiéra pre najmenších vytvárajú spolu krásny rámec, v ktorom si každý nájde svoje miesto,“ konštatovala riaditeľka DŠT Lucia Kašiarová.
Sezónu otvoria 12. septembra o 19.00 h autorské sóla členov súboru DŠT Jacka Strömberga a Eunjeong Oh doplnené spoločnou tanečnou intervenciou všetkých tanečníkov pod názvom Solo Night. Obe spája precíznosť, aktuálnosť a autorská odvaha, teda podľa Chrienovej hodnoty, na ktorých divadlo stavia svoj repertoár.
Strömberg uvedie 49.99€, pohybovú satiru o motivačných koučoch, online guru a túžbe stať sa lepšou verziou seba samého. S nadhľadom a fyzickým humorom skúma svet, kde „stačí len chcieť“ a všetko je možné, aspoň naoko. Eunjeong Oh prichádza s tanečným sólom Touch Me Not, inšpirovaným rovnomenným filmom Adiny Pintilie, o zraniteľnosti, fyzickej blízkosti a návrate k vlastnému telu.
O týždeň neskôr, 19. septembra o 17.00 h, uvedie DŠT premiéru interaktívneho detského predstavenia Kukuk, ktoré rozširuje jeho repertoár smerom k najmladšiemu publiku. Dielo je inšpirované tradičnými hrami a detskou predstavivosťou. Prepája pohyb, svetlo, zvuk a objekty do sveta, ktorý deti pozýva pohybovať sa, hrať alebo pozorovať podľa vlastného tempa.
„Novú sezónu otvárame presne tak, ako chceme tvoriť celý rok. Osobne, odvážne a s otvorenosťou voči rôznym generáciám divákov. Verím, že večer autorských sól a premiéra pre najmenších vytvárajú spolu krásny rámec, v ktorom si každý nájde svoje miesto,“ konštatovala riaditeľka DŠT Lucia Kašiarová.