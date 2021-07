Divadlo Thália presúva uplynulú sezónu na obdobie 2021/2022

Košice 28. júla (TASR) - Košické Divadlo Thália Színház presúva celú uplynulú sezónu do tej nasledujúcej, dali jej podnázov Reštart. Ako na stredajšej tlačovej konferencii povedal jeho riaditeľ József Czajlik, napriek výpadku príjmov v dôsledku pandémie vo výške viac ako 200.000 eur je finančná situácia divadla stabilná. Nahradiť však musia troch členov umeleckého súboru, o ktorých prišli.



Divadlu sa v uplynulej sezóne v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu nepodarilo dotiahnuť ani jednu premiéru. Podľa neho sa téma predošlého obdobia zoskupila okolo pojmov Starý svet/Nový svet, pričom je aktuálna aj v súčasnosti.







V nasledujúcej sezóne plánuje toto divadlo maďarskej národnostnej menšiny dokopy sedem premiér. Okrem piatich, ktoré presúvajú zo sezóny 2020/2021, pribudnú aj dve medzinárodné koprodukcie. Jednou z nich budú Ilúzie od autora Ivana Vyrypajeva, ktorou v septembri otvoria sezónu 2021/2022. Na október je naplánovaná komédia Carla Goldoniho - Grobiani, koncom roka chystajú premiéru muzikálu podľa príbehu Marka Twaina Dobrodružstvá Toma Sawyera. Rok 2022 začnú jednoaktovkami, a to premiérou Grace a Gloria od amerického tvorcu Toma Zieglera a Karanténou od maďarskej autorky Judit Ágnes Kissovej. V marci je na programe monodráma Otec, mama, pohárik, ktorú predstavia v rámci medzinárodnej spolupráce. V apríli zas pôjde o inscenáciu Sedliacka opera dvojice autorov Benedek Darvas a Béla Pintér.



Ako Czajlik spresnil, počas pandemických obmedzení okrem on-line skúšania predstavení napríklad vyrábali scény, vykonávali technickú údržbu či zrekonštruovali divadelné šatne. „Mali sme aj tragické udalosti, stratili sme troch veľmi vzácnych kolegov, ktorí tu dlho pôsobili alebo dlhodobo s nami spolupracovali a pre pandémiu odišli z tohto sveta. Týchto ľudí musíme, samozrejme, nahradiť, čo je jednak dosť citová záležitosť, ale aj konkrétna práca pre nás,“ povedal s tým, že uvedené udalosti sa dotkli štyroch inscenácií. „Hľadali sme nových ľudí a našli sme ich. Takže v septembri to bude o tom, aby sme urobili prevzatia rolí, aby sme vôbec mohli začať hrať,“ dodal.