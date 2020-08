Divadlo Thália reaguje v novej sezóne na pandémiu aj výberom premiér

Na snímke zľava riaditeľ divadla Thália József Czajlik a dramaturg divadla Thália Miklós Forgács počas tlačovej konferencie k otvoreniu divadelnej sezóny 2020/2021 v Košiciach 27. augusta 2020. Foto: TASR – František Iván

Košice 27. augusta (TASR) – Košické Divadlo Thália Színház vstupuje do novej divadelnej sezóny s obmedzeniami, ktoré si vyžiadali opatrenia proti pandémii nového koronavírusu. Na pandémiu zareagovalo divadlo aj tematicky pri výbere premiér hier, ktorými chce osloviť divákov.povedal vo štvrtok pre TASR dramaturg divadla Miklós Forgács.V rámci premiér uvedie Thália v októbri najprv rozprávku pre deti Vetvička od Istvána Csukása a koncom mesiaca inscenáciu Sedliacka opera dvojice autorov Benedek Darvas a Béla Pintér, pripravovanú ešte na minulú sezónu. Pri príležitosti pandémiou prerušených osláv 50. výročia založenia tohto divadla maďarskej národnostnej menšiny zároveň v tomto čase vyjde aj jeho jubilejná ročenka.V januári 2021 Thália chystá premiéru muzikálu podľa príbehu Marka Twaina Dobrodružstvá Toma Sawyera. V marci uvedie spoločne dve jednoaktovky – prvou je Karanténa od maďarskej autorky Judit Ágnes Kissovej a druhou Grace a Gloria amerického tvorcu Toma Zieglera. Prvá rozpráva o tom, čo sa stane, ak rodinu pre hroziacu epidémiu zavrú do karantény, a druhá o dvoch ženách, z ktorých tá staršia je smrteľne chorá. V závere sezóny to bude veselohra Carla Goldoniho Grobiani, ktorá sa zaoberá rodinou v kríze a je aj po 250 rokoch stále aktuálna.Novú sezónu v divadle začne 4. septembra hosťujúca inscenácia Call Girl. "skonštatoval Forgács.Pandémia sa podľa riaditeľa Thálie Józsefa Czajlíka prejavila aj znížením rozpočtu od zriaďovateľa, čo pre toto divadlo znamená o necelých 7000 eur mesačne menej. Protipandemické opatrenia zároveň znižujú počet divákov na zhruba polovicu z kapacity hľadiska, a tým aj príjmy zo vstupného. Divadlo tak bude musieť hrať častejšie pre menej divákov. Zriaďovateľ, ktorým je Košický samosprávny kraj (KSK), povolil hranie predstavení minulý týždeň. Z dôvodu zamedzenia šírenia nového koronavírusu boli krajské divadlá zatvorené od 10. marca.V rámci opatrení okrem povinného nosenia rúšok v interiéroch budú diváci na predstaveniach sedieť šachovnicovo tak, aby boli dodržané rozstupy odporúčané Úradom verejného zdravotníctva SR. Pred vstupom do zariadenia budú k dispozícii dezinfekčné prostriedky, povinnosťou divadla bude aj pravidelná dezinfekcia priestorov pred každým predstavením.