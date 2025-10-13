< sekcia Regióny
Divadlo Thália uvádza v premiére novú hru podľa poviedok S. Máraia
Dramaturg M. Forgács a režisér J. Czajlik vytvorili podľa ôsmich spisovateľových poviedok z knihy Mágia taký svet, ktorý môže prekvapiť aj tých najväčších znalcov a oddaných fanúšikov tvorby Máraia.
Autor TASR
Košice 13. októbra (TASR) - Košické maďarské divadlo Thália v 56. sezóne pripravilo novú inscenáciu, ktorá vznikla podľa poviedok košického rodáka Sándora Máraia. Pod názvom Box Humana s podtitulom Čo je s tebou, Sándor? ju v premiére uvedú vo štvrtok 16. októbra.
Ako uvádza divadlo, dramaturg Miklós Forgács a režisér József Czajlik vytvorili podľa ôsmich spisovateľových poviedok z knihy Mágia taký svet, ktorý môže prekvapiť aj tých najväčších znalcov a oddaných fanúšikov tvorby Máraia. „Vzrušujúci príbeh sa rozvíja medzi Majstrom a jeho stvoreniami. Bruchovravec a jeho pred ôsmimi rokmi opustené bábky sa rozprávajú. Sledujeme, ako si medzi sebou ozrejmia svoju minulosť, oživujú tie zážitky, ktoré ich formovali, čím skúmajú aj vlastnú identitu a dostanú sa ku konečnej otázke: Kto som ja?,“ priblížilo divadlo. Tvorcovia hrou vzdávajú úctu legendárnemu spisovateľovi pri príležitosti aktuálneho Roka Máraia, ktorý bol vyhlásený na 125. výročie jeho narodenia.
Podľa režiséra a riaditeľa Thálie Czajlika má vznik názvu hry viacero rovín. „Na jednej strane pôvodné meno nášho divadla malo byť Vox Humana, ktoré na konci 60. rokov interpretovala vtedajšia moc ako synonymum dubčekovského socializmu s ľudskou tvárou a zakázali ho,“ uviedol. Doplnil, že tento pojem naráža na koncept ľudskosti a zodpovednosti intelektuálov Zoltána Fábryho a pritom znamená píšťalu kostolného organu, ktorá najviac pripomína zvuk ľudského hlasu. „Tomuto významu trošku zodpovedá aj naša Box Humana. Veď aj my hľadáme človeka, aj my sa chceme priblížiť ľudskému hlasu, aj keď sú našimi protagonistami bábky. Naša slovná hra, že z vox-u sa stal box, naráža na boj, ktorý sa objavuje v ľudských vzťahoch. Aj pre Máraia život bola príznačná základná atmosféra - utrpenie, ktoré je znášané s gráciou,“ konštatoval Czajlik.
V hre sa predstavia herci Mária Kövesdi Szabó, Máté Madarász, Tamás Gál, Erik Ollé a Kornélia Nagy. Scénu navrhla Katalin Őry, scénickú hudbu vytvoril Róbert Lakatos. Divadelnú adaptáciu podľa konceptu režiséra Czajlika napísal dramaturg Forgács.
