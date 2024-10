Divadlo Thália uvedie ľudovú komédiu s názvom Pohne sa strážnica

Košice 7. októbra (TASR) - Prvou premiérou aktuálnej 55. sezóny košického maďarského Divadla Thália Szinház v Košiciach bude ľudová komédia od autorov Sándor Rideg a Péter Tímár s názvom Pohne sa strážnica, ktorá nesie podtitul Úsmevný obrázok z monarchie. Inscenáciu uvedú v premiére vo štvrtok (10. 10.) o 19.00 h. TASR o tom informovalo divadlo.



Ide o príbeh chlapca menom Bendegúz Regős, ktorý nastupuje do služby na strážnicu, pričom jeho zmysel pre spravodlivosť je silnejší ako jeho humor a drzosť. Bojuje proti všetkému, čo sa mu nepáči. "Ako v skutočnom ľudovom, dedinskom príbehu, ani tu nechýbajú hody a svadby, choroby a zázračné uzdravenia, strašidlá či bájny súboj dobra a zla. Samozrejme, všetko je trochu inak ako vo vážnych príbehoch, len nech to zvládne bránica. Nakoniec každý dostane svoj zaslúžený trest, ktorým je obyčajný život, kým Bendegúzovou odmenou je do sveta volajúca životná skúsenosť," uvádza divadlo na svojej webovej stránke.



Podľa režiséra Zoltána Megyeriho je hlavnou líniou to, ako sa dieťa ocitne v cudzom prostredí a ako sa dokáže vynájsť a manipulovať s dospelými. "Je to nesmierne zábavné a príjemné a je to neskutočne nabité: pesničky, bábkové divadlo, vykreslenie charakterov, detský herec. Zvláštnosťou košického predstavenia je, že na jednej strane bude uvedený tento obľúbený a veľmi známy príbeh piesňami, a na druhej strane, že jazyk bol prepísaný do nárečia, ktoré je blízke košickému divákovi," spresnil s tým, že pôjde o polovské nárečie.



Divadlo vypísalo na rolu chlapca konkurz, z ktorého vzišli dvaja adepti. Na javisku sa tak budú v tejto úlohe striedať Krisztián Gajdos a Áron Várady, ktorí budú v profesionálnej produkcii účinkovať prvýkrát.