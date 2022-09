Divadlo Thália v novej sezóne reaguje aj na energetickú krízu

Košice 5. septembra (TASR) – Košické maďarské Divadlo Thália Szinház začína svoju 53. divadelnú sezónu. Divákom v nej ponúkne tri vlastné premiéry pre dospelých, jednu premiéru detskej inscenácie a jednu abonentne prizvanú. Ako na pondelkovej tlačovej konferencii povedal riaditeľ divadla József Czajlik, vlastnú premiéru nahradili hosťujúcou vzhľadom na energetickú krízu. Mierne zvýšili aj ceny vstupeniek a abonentiek.



V uplynulých rokoch divadlo investovalo niekoľko stoviek tisíc eur do energetickej obnovy. Vlani za energie zaplatilo 22.000 eur, do mája tohto roka to bolo napriek uvedenej obnove 36.000 eur. Aj preto sa rozhodli pre zníženie počtu vlastných premiér v zime, kedy je spotreba energie najväčšia. Czajlik zdôraznil, že ponuka pre divákov sa nemení a počet premiér zostáva rovnaký ako v minulých rokoch. "Divadlo je vo vyrovnanej finančnej situácii a práve preto, aby to tak zostalo, sme pristúpili k týmto riešeniam," uviedol.



Dramaturg divadla Thália Szinház Miklós Forgác spresnil, že programová štruktúra sezóny sa zameriava na udržiavanie komunitnej spolupatričnosti a dôvery. "Nebolo úmyslom venovať sa aktuálnej situácii, ale nedá sa tomu vyhnúť. Každá inscenácia ponúkne témy, ktoré sú veľmi aktuálne," spresnil.







Prvou premiérou sezóny 2022/2023 bude komédia Williama Shakespearea - Sen noci svätojánskej v réžii Attilu Matuseka. "V predstavení účinkuje celý herecký súbor divadla, popritom ešte traja mladí herci, ktorí nedávno dokončili svoje štúdium, alebo ešte študujú na Vysokej škole múzických umení v Bratislave," doplnil.



Druhou premiérou bude lyricko-hudobná hra o živote a hitoch operetného skladateľa Pála Abraháma s názvom Sen anjela, ktorej autorom je Gyula Gobby Fehér. Hru režíruje vojvodinský tvorca Sándor László.



Treťou vlastnou premiérou divadla pre dospelých bude muzikálové revue autorskej dvojice Jimmy Roberts a Joe DiPietro pod názvom "Milujem ťa, ale...". Ide o hudobnú komornú komédiu, v ktorej dve herečky a dvaja herci stvárnia na javisku celkovo 50 postáv. Ide zároveň o prvú muzikálovú réžiu Czajlika.



Pre detské publikum pripravili Vetvičku - hudobnú rozprávku z dielne autorov István Csukás a Benedek Darvas. Inscenáciu režíruje Oszkár Illés. "Skúšobné obdobie sa začalo ešte v sezóne 2019/2020, pod režijnou taktovkou herca Árpáda Pólosa, ktorý pred dvomi rokmi náhle zomrel," dodalo divadlo.



Štvrtou, hosťujúcou inscenáciou pre dospelých, bude muzikálová komédia Dana Goggina s názvom Mníšky. Pôjde o predstavenie Divadla Zenthe Ferenc z maďarského Salgótarjánu.



Divadlo pripomína, že aj v tejto sezóne bude pokračovať v titulkovaní a simultánnom tlmočení predstavení pre slovenských divákov.