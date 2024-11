VIDEO: V Košiciach uvedú veselohru Dobrodružstvo pri obžinkoch

Košice 13. novembra (TASR) - Činohra Národného divadla Košice (NDKE) uvedie veselohru Jána Palárika Dobrodružstvo pri obžinkoch. Ide o jedno z najznámejších diel slovenskej klasickej dramatickej literatúry. Premiéra inscenácie v réžii Adriany Totikovej bude v piatok (15. 11.) o 19.00 h v historickej budove divadla.



Divadlo pripomína, že Palárikova veselohra je síce postavená na tradičnej zámene postáv, ale zároveň prináša ideu zmierenia spoločenských tried aj národov. "Nespútanosť a sila mladosti kontrastujú so starým svetom. Zmierenie generácií je dôležitou ideovou líniou našej inscenácie, ktorá má ambíciu ponúknuť pôvodne obrodenecký príbeh ako dynamický a zábavný presah k dnešku," uvádza.







Ako Totikova ozrejmila, ide o historizujúce predstavenie s modernou interpretáciou. "Rešpektujeme pritom autora a región, v ktorom sa nachádzame, aj pre akých divákov a diváčky to hráme. Bude tam veľa autorskej hudby, tance z regiónov Zemplín a kostýmy. Určite z toho pôjde veľmi dobrá energia, ktorá verím, že prinesie radosť a nádej, že sa môžeme zmieriť a byť k sebe láskaví a úprimní," povedala pre TASR.



Činohra NDKE toto dielo doposiaľ uviedla trikrát, a to v rokoch 1954, 1968 a 1997. V titulných postavách novej inscenácie diváci uvidia Janku Balkovú, Ivana Krúpu, Tatianu Polákovú, Tomáša Dira, hosťujúceho Filipa Pavuka, Jakuba Kuku a ďalších. V postavách sluhov, žencov a žníc sa predstavia študenti Konzervatória Petra Dvorského.