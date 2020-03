Divadlo v Nitre presúva svoj program z javiska do online priestoru

Nitra 25. marca (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre presúva svoj program z javiska do online priestoru. V čase, keď musí byť budova divadla zatvorená, pripravilo DAB pre svojich divákov pravidelný program, ktorý bude uvádzať so sloganom Spolu VYhráme.



Divadlo v ňom bude ponúkať divadelné inscenácie, pravidelné čítanie rozprávok a množstvo ďalších aktivít. „V našom slogane chceme zdôrazniť najmä spolupatričnosť a to, že na svojich divákov nezabúdame a pracujeme v ňom aj so slovíčkom hráme. Pretože aj keď je teraz naša budova zatvorená, my sa snažíme hrať pre našich divákov a oslovovať ich dostupnou online cestou,“ vysvetlil riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.



Online program DAB už teraz prináša Rozprávky a básničky, ktoré pravidelne čítajú herci divadla a sú zverejňované na YouTube kanáli divadla. Veľmi úspešne sa začal aj seriál Divadelné pondelky s komédiami DAB, v rámci ktorého divadlo každý pondelok o 17.00 hod. uvedie DAB komédiu zo svojho videoarchívu. „Prvá komédia Z rúčky do rúčky mala len za prvých 20 hodín vyše 4000 vzhliadnutí, momentálne ich je už viac ako 6300. Na najbližší pondelok 30. marca opäť o 17.00 h pripravujeme odvysielanie komédie Druh: Žena,“ uviedol Dóczy.



Divadlo už začalo na sociálnych sieťach uverejňovať aj zaujímavosti Zo zákulisia DAB. V podobe krátkych a vtipných videí predstavuje nielen zákulisie budovy, ale napríklad aj hereckú prípravu a osobnosti zo svojej histórie. Seriál s názvom Keď herci (ne)hrajú zasa ponúkne texty, fotky a videá o tom, čo robia herci v čase, keď nemôžu hrať v divadle.



DAB pokračuje aj vo svojom projekte divadlosrd.com. V rámci neho pomôže študentom s prípravou na maturity či so štúdiom literatúry. „Pravidelne budeme zverejňovať bulletiny k inscenáciám, ktoré sú súčasťou takzvaného povinného čítania. Ide o kvalitné dramaturgické texty, ktoré pre divákov písali pútavou formou erudovaní odborníci a často prinášajú zaujímavosti a informácie, ktoré sa v školách neučia. Študentom tak môžu výrazne pomôcť s domácou prípravou na vyučovanie,“ dodala lektorka dramaturgie DAB Slavka Civáňová.