Divadlo v Prešove plánuje odohrať premiéru Jesus Christ Superstar

Prešov 19. novembra (TASR) – Predstavením Ťapákovci pokračuje Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove po uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vo svojej činnosti. Začiatkom decembra plánuje odohrať premiéru muzikálu Jesus Christ Superstar.



"Vítame možnosť hrať pre 50 percent divákov v našich sálach. Preto už v nedeľu (22. 11.) prichádzame do historickej budovy s predstavením Ťapákovci, ktoré malo premiéru v septembri. Radi privítame zhruba tých 120 až 130 divákov," povedal pre TASR riaditeľ divadla Ján Hanzo.



Záujem o predstavenie je podľa jeho slov veľký. „Divadlo v podstate novú sezónu začalo. V septembri sme mohli hrať až pre 500 divákov, takže v podstate naša historická budova bola plne vypredaná, fungovali sme, ale potom prišli znova opatrenia, znižovanie počtu až na 50 divákov. Divácky záujem bol veľký. Vraciame späť do rozbehnutého vlaku," priblížil Hanzo.



Aj počas toho, ako nemohli hrať pre divákov, pokračovali v skúšaní muzikálu, rockovej opery Jesus Christ Superstar. "V piatok 11. decembra v prvej premiére, v sobotu 12. decembra v druhej premiére a o týždeň v tretej premiére uvedieme na Slovensku tento veľký áčkový muzikál na Veľkej scéne. Samozrejme, boli sme zvyknutí na 600 a viac ľudí, teraz to bude 300 a viac divákov, ale myslím si, že to je veľmi dôležité, aby divadlo hralo, fungovalo a za zachovania všetkých opatrení bezpečne odovzdávalo umenie svojim divákom," skonštatoval Hanzo s tým, že doteraz nikto zo zamestnancov nebol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19.



"Ak by došlo k tomu, že by sa niekto nakazil a bol by v kontakte s ostatnými, samozrejme, by to predstavenia aj premiéru postihlo, pretože nie je možné všetkých nahradiť," doplnil riaditeľ divadla.



Čo sa týka výpadku príjmov v súvislosti s koronakrízou, podľa Hanza ich odhadujú približne na 300.000 eur.