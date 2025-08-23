< sekcia Regióny
Divadlo v Prešove uvedie po prvýkrát na slovenskom javisku Evitu
Premiéra muzikálu Evita v DJZ Prešov je naplánovaná na 14. a 15. novembra o 18.30 h, predpremiéra na 13. novembra.
Autor TASR
Prešov 23. augusta (TASR) - Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), má za sebou prvú čítačku a skúšku k pripravovanému muzikálu Evita. Na svoje dosky plánuje príbeh Evity Perónovej priniesť už na jeseň. Po úspechoch so svetovými muzikálmi Jesus Christ Superstar a Chicago sa tak divadlo podľa hovorkyne PSK Daše Jeleňovej púšťa do ďalšieho veľkého diela z dielne Tima Ricea a Andrewa Lloyda Webbera.
„Príbeh o manželke argentínskeho prezidenta Eve Duarte Perónovej, plný vášne, ale aj politiky a hudby si získal fanúšikov po celom svete. V spracovaní DJZ Prešov sa tento rok konečne dostáva na Slovensko, a to pod režisérskou taktovkou Michala Náhlíka. Dramaturgie v Prešove sa zhostil Mário Drgoňa, hudobné naštudovanie má na starosti Július Selčan, scénu a kostýmy Anita Szőkeová. Choreografia k predstaveniu je v rukách Viliama Mikulu a korepetície Marianny Garberovej,“ uviedla Jeleňová.
V titulnej úlohe muzikálu sa predstavia Eva Javorská a Gabriela Očkajová. V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť na herecké zloženie Matej Lacko, Ján Ivan, Jakub Kuchár, Miroslav Bodoki, Boris Srník, Katarína Pustaiová, Ľudmila Dutková, Matej Erby, Samuel Gáfrik, Michal Hajdu, Peter Krivý a Filip Lenárth. Doplnia ich študenti Súkromného konzervatória Košice, tanečnú company a zbor tvoria členovia Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS).
Muzikál o prvej dáme Argentíny mal divadelnú premiéru v londýnskom West Ende v roku 1978, následne bol preložený do mnohých jazykov a hral sa vo viacerých mestách po celom svete vrátane Adelaide, Sydney, Madridu, Mexico City, Rio de Janeira, Sanrema, Tel Avivu, ale tiež v Čechách – okrem iného v Prahe i v Brne.
