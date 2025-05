Divadlo v Trnave predstavilo nadchádzajúcu sezónu

Trnava 28. mája (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave v utorok (27. 5.) v Zrkadlovej sále odprezentovalo pripravovanú divadelnú sezónu na obdobie rokov 2025 a 2026, ktorú nazvali Sezóna blízkosti. Mottom je pojem radikálna empatia. Odzneli tiež podrobnosti o súboroch, ziskoch či návštevnosti. Divadlo vlani navštívilo 33.000 divákov. Spomenutá bola tiež plánovaná rekonštrukcia divadla.



Divadlo má v repertoári 18 titulov. V súbore pracuje desať hercov a päť herečiek. V rôznych tituloch v DJP hosťovalo dohromady 24 hostí. Riaditeľka Zuzana Hekel informovala, že divadlu pribudol úsek neformálneho vzdelávania a rozvíjania publika. Snažia sa pracovať s deťmi, ale aj s dospelými. Divadlo má v ponuke inscenácie pre rôzne vekové kategórie. Pripravený je napríklad druhý ročník Medzinárodného festivalu pre mladého diváka, ktorý sa začne 29. mája a potrvá do 3. júna 2026.



Umelecká šéfka Lucia Mihálová vysvetlila, že cieľom má byť upriamenie pozornosti na to, že stále existuje množstvo, často nenápadných, dobrých správ „o ľudskosti, láskavosti a múdrosti“. Divák má podľa naratívu divadla zo sály odchádzať povzbudený, posilnený zážitkom a možno aj s nádejou. Na čo apeluje napríklad aj premiéra titulu s pracovným názvom Dobré správy, ktorá sa uskutoční 24. októbra.



Príjmy divadla podľa riaditeľky postupne stúpajú. Ako uviedla, ročný rozpočet v roku 2024 bol vo výške 2,87 milióna eur. Príspevok od Trnavského samosprávneho kraja bol 2,1 milióna eur a zvyšok si divadlo dokáže zarobiť svojou činnosťou. Príjmy zo vstupného boli vo výške 433.000 eur.



Spomenutá bola aj rekonštrukcia zadného traktu divadla, ktorá je súčasťou obnovy meštianskeho domu. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,35 milióna eur bez DPH. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie. Realizácia projektu by sa mala začať v lete a ukončená by mala byť do konca roka 2026.