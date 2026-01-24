< sekcia Regióny
Divadlo v Žilina uvedie hru o sile priateľstva v kvír komunite
Projekt je súčasťou kontinuálnej spolupráce režiséra s Mestským divadlom Žilina a vznikal kolektívnou tvorbou priamo pre experimentálny priestor Štúdia.
Autor TASR
Žilina 24. januára (TASR) - Tragikomický príbeh dvoch stratených duší o krehkosti a sile priateľstva v kvír komunite predstaví druhý titul 34. divadelnej sezóny The Island of Misfit Toys v Mestskom divadle Žilina. Autorský projekt v réžii Tomáša „Grófky“ Procházku si tam verejnosť bude môcť pozrieť v premiére v sobotu večer, prvá repríza bude 28. januára. TASR o tom informovala PR a projektová manažérka Mestského divadla Žilina Nikola Marčáková.
„Rachel a Babygirl sa stretnú v paralelnej realite ostrova, kde čakajú nevhodné hračky túžiace po prijatí a domove. Pýta sa, ako prerušiť absurdný kolotoč čakania a nájsť cestu von z rozprávkovej pasce,“ načrtla Marčáková.
Autorský projekt vychádza z osobnej skúsenosti režiséra so závislosťou na omamných látkach a alkohole, no zámerne sa vyhýba jej realistickému či prvoplánovému zobrazovaniu. Namiesto toho pracuje s metaforou vnútorného sveta, v ktorom sa človek postupne vzďaľuje realite a sám sebe. „Od začiatku som sa chcel vyhnúť tomu, aby sa problém pomenovával len ako závislosť. Pretože aj tá závislosť z niečoho pramení. Pre mňa vychádza z vnútornej bolesti a pocitu osamenia. Emócia, ktorú dielo nesie, je veľmi autentická. Sú to moje bezprostredné pocity z obdobia, keď som sa rozhodol prestať s drogami a alkoholom. Je to zvláštny druh prebudenia sa z horúčkovitého sna,“ priblížil dramaturgický zámer režisér.
