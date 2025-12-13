< sekcia Regióny
Divadlo v Žiline uvedie premiéru inscenácie Vizičlovek (vodný ember)
Autor TASR
Žilina 13. decembra (TASR) - Mestské divadlo Žilina uvedie v sobotu premiéru inscenácie Vizičlovek (vodný ember) v réžii Eduarda Kudláča. Inscenácia je prvým premiérovým titulom v 34. divadelnej sezóne žilinského divadla. TASR o tom informovala Nikola Marčáková z Mestského divadla Žilina.
Autorom hry o návrate človeka k prírode je dramatik Miklós Forgács. „Inscenácia je divadelnou cestou náučným chodníkom, ktorým nás sprevádzajú mytologické, bájne, svetské či zvieracie bytosti. Ich vizuálnu podobu vytvorila výtvarníčka Eva Kudláčová Rácová. Tvorivý tím dopĺňa hudobný skladateľ Peter Machajdík a Zuzana Burianová, ktorá spolupracovala na dotvorení pohybovej koncepcie,“ priblížila Marčáková.
Vizičlovek je poipeľský vodník, ktorého existencia blúdi medzi zabudnutím a poverou. Hoci sa na neho už zabudlo, zostal bájnou bytosťou, ktorá sa túla v prázdnote pamäti. Rovnako ako dcéra putujúca chránenou mokraďou, ktorej obetovala celý život jej matka, zarytá ekoaktivistka.
„Osobne to beriem ako veľmi hlbokú meditatívnu prechádzku lesom ľudskej existencie, v ktorej sa hlavná hrdinka vyrovnáva nielen so vzťahom so svojou matkou, ale aj so vzťahom s matkou zeme alebo s matkou, ktorá ovplyvňuje jej existenciu na najhlbšej úrovni,“ poznamenal režisér Kudláč.
Doplnil, že pri tvorbe inscenácie vychádzali z tradičnej ľudovej obrazotvornosti. „Nie je to úplne lokalizované ani pre tento región, ani pre región toho Poiplia. Ale pracujeme s tým, ako ľudová imaginácia pristupuje k niečomu nepoznanému.“ dodal Kudláč.
