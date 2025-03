Divadlo z Pasáže oslávi 30-ročné jubileum koncertom divadelnej hudby

Banská Bystrica 5. marca (TASR) - Koncertom divadelnej hudby 7. marca o 17.00 h v Robotníckom dome v Banskej Bystrici oslávi Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže svoje okrúhle jubileum. Zmapuje 30 rokov, ktoré sú naplnené divadelnými inscenáciami a hudbou.



Divadlo z Pasáže je prvým profesionálnym komunitným divadlom, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Za tri desaťročia prešlo vlastným vývojom a angažuje sa pre skupiny osôb, ktoré potrebujú pomoc.



Ako informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora, od roku 2010 je divadlo neziskovou organizáciou mesta Banská Bystrica. Divadelníci sa v tom období presťahovali do mestských priestorov v Lazovnej ulici. Od roku 1995 naštudovali 34 inscenácií. Zároveň natočili celovečerný hraný film Z denníka jedného vagóna a päť televíznych dokumentov. Zorganizovali šesť ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu Arteterapia. Jubileum oslávia viacerými predstaveniami.



"Viac ako 30 predstavení, ktoré divadelníci doteraz naštudovali, nesie okrem umeleckej výpovede i silné ľudské posolstvá. Prostredníctvom inscenácií divadlo pomáha návštevníkom pochopiť, že aj ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti nepovažujú za talentovaných a tvorivých, takí v skutočnosti sú. Cez herecké výpovede zároveň približuje ich spôsob rozmýšľania, cítenia či vnútorných túžob a prežívania. V stredo- a východoeurópskom priestore tak ide o jedinečné divadlo. Teší nás, že práve v našom meste máme takúto kultúrnu inštitúciu," zdôraznila vedúca oddelenia kultúry magistrátu Lýdia Baranová.



Divadlo z Pasáže vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. Umenie predviedlo na domácich i medzinárodných festivaloch, divadelných prehliadkach a workshopoch. Postupne umeleckú prácu rozšírilo aj o vzdelávanie detí a mládeže. Za dlhoročný prínos v kultúrnej, umeleckej a sociálnej oblasti získalo Cenu mesta Banská Bystrica za rok 2020.



"Naši herci dennodenne na sebe pracujú. Vďaka ich nesmiernemu úsiliu pomáhajú meniť postavenie ľudí s postihnutím v spoločnosti. Aj napriek tomu však herci ako ľudia s mentálnym postihnutím nemajú rovnocenné postavenie. Spoločnosť sa stále rozdeľuje na my a oni. Hľadajú sa korektné pomenovania, dohadujeme sa, či sú to osoby so špecifickými potrebami alebo zdravotným znevýhodnením. Niekedy sa však zabúda na podstatu, že ide o ľudí, ktorí majú svoje práva i povinnosti, aj keď niektoré situácie riešia iným spôsobom," vysvetlila umelecká šéfka divadla Eva Ogurčáková.