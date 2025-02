Divadlo z Pasáže oslávi 30 rokov vzniku i Koncertom divadelnej hudby

Banská Bystrica 23. februára (TASR) - Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici je profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné na Slovensku začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. V tomto roku oslavuje 30 rokov od svojho vzniku a pri tejto príležitosti pripravilo viacero podujatí, ktorými oslávi nielen výročie, ale i tvorivosť, ľudskosť a radosť z umenia a tvorby. TASR o tom informovala umelecká šéfka Eva Ogurčáková.



Úvodným podujatím bude Koncert divadelnej hudby, ktorý sa uskutoční 7. marca o 17.00 h v Robotníckom dome. Predstaví 30 rokov naplnených divadelnými inscenáciami a hudbou.



"Na začiatku bola rozprávka, príbeh o tom, ako pár ľudí s postihnutím dostalo šancu ukázať, čo v nich naozaj je. Prvé predstavenie bolo O Popolvárovi ako ho nepoznáte. Odvtedy sme naštudovali 34 inscenácií, natočili celovečerný hraný film Z denníka jedného vagóna, päť televíznych dokumentov, zorganizovali šesť ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu Arteterapia, zúčastnili sme sa na medzinárodných festivaloch, divadelných prehliadkach a workshopoch v Dánsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzsku, Španielsku, Veľkej Británii, Slovinsku, Poľsku a Maďarsku," zhodnotila Ogurčáková. Pripomenula tiež turné po USA a päť celoslovenských.



Ako tvrdí, herci ich divadla na sebe pracujú, či už v rámci každodenného umeleckého vzdelávania alebo priamo na javisku. Vďaka nesmiernemu úsiliu postupne menia postavenie ľudí s postihnutím v spoločnosti.



"Aj napriek tejto snahe však herci ako ľudia s mentálnym postihnutím nemajú rovnocenné postavenie. Spoločnosť sa stále rozdeľuje na my a oni. Hľadajú sa korektné pomenovania, dohadujeme sa, či sú to ľudia so špecifickými potrebami alebo intelektuálnym znevýhodnením. V týchto debatách však zvyčajne zaniká podstata problému a tou je, že sú to v prvom rade ľudia, ktorí sú súčasťou našej spoločnosti so svojimi právami a povinnosťami," vysvetlila šéfka divadla, ktoré za tie roky získalo viaceré ocenenia doma i v zahraničí.