Divadlo z Pasáže rozbehlo kampaň Deťmi sme už boli, teraz sme dospelí

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) – Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici, ktoré ako jediné na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím, rozbehlo v týchto dňoch kampaň Deťmi sme už boli, teraz sme dospelí. Jej hlavnou myšlienkou je poukázať na to, že aj ľudia s mentálnym postihnutím dospievajú a nezostávajú deťmi. TASR o tom v nedeľu informovala Eva Ogurčáková, umelecká riaditeľka divadla.



"Mnohí komunikujú s ľuďmi s mentálnym postihnutím ako s deťmi, pritom naši herci už roky dokazujú, že sú schopní práce pod tlakom, učenia sa, zapamätávania či sebarozvoja. Tým, že ich budeme považovať za večné deti, ich brzdíme," zdôraznila Ogurčáková.



Divadlo z Pasáže sa tak púšťa do lámania stereotypov, ktorých je v spoločnosti viacero. "Mnohé z nich sú založené na pravdivom základe, no nikdy sa nevzťahujú na celú skupinu. Pri ľuďoch s mentálnym postihnutím nemôžeme povedať, že by všetci dokázali žiť plnohodnotný život dospelej osoby. Mnohí z nich skutočne potrebujú pomoc počas celého života. Dôležité však je, že medzi nami žije veľká časť ľudí s mentálnym postihnutím, ktorým by síce tiež bolo treba pomôcť, ale celkom inak. A to vo forme dôvery alebo učenia, a čo je mimoriadne dôležité, vo forme nárokov, ktoré máme bežne na dospievajúcich," konštatovala Ogurčáková.



Divadlo z Pasáže si uvedomuje, že ide o citlivú a obsiahlu tému, organizuje preto verejnú diskusiu s medzinárodným zastúpením pod názvom Inakosť = iná normálnosť. Uskutoční sa 19. októbra o 10.00 h v sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.