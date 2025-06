Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici uvedie inscenáciu Dospelosť

Banská Bystrica 6. júna (TASR) - Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici uvedie 13. júna v poradí 35. premiéru inscenácie s názvom Dospelosť. Uskutoční sa v Centre nezávislej kultúry Záhrada o 19.00 h a repríza je plánovaná 16. júna v rovnakom čase na tom istom mieste. TASR o tom informovala umelecká riaditeľka divadla Eva Ogurčáková.



Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo, v ktorom ako herci pôsobia dospelí ľudia s mentálnym znevýhodnením. Autorská inscenácia Dospelosť vznikla ako odpoveď na pretrvávajúce predsudky a stereotypy, ktoré ich stále zaraďujú do akejsi kategórie detí. Snaží sa búrať predsudky a posilňovať hlasy tých, ktorí sú často prehliadaní.



„Za 30 rokov nášho pôsobenia sa stále stretávame s tým, že verejnosť našich hercov označuje ako deti. Rozhodli sme sa preto vyjadriť sa k tejto téme tak, ako to vieme najlepšie, cez divadlo,“ vysvetlila Ogurčáková.



Režisérka Monika Kováčová vníma Dospelosť ako zavŕšenie tematickej trilógie. Tvorili ju inscenácie Norma, ktorá sa sústredila na stereotypy pri vnímaní ľudí s mentálnym znevýhodnením či ich škatuľkovaní, a Čajka, ktorá zasa oslavuje slobodu a rozmanitosť.



„Téma dospelosti je pre mňa kľúčová. Neznamená len počet rokov, ale právo byť braný vážne, mať názor, rozhodovať o sebe. Označenie ‚večné dieťa‘ môže byť veľmi obmedzujúce,“ vysvetlila Kováčová.



Rovnako ako pri predchádzajúcich inscenáciách aj Dospelosť vznikla ako tvorba, ktorá čerpá priamo zo skúseností hercov. Každý člen ansámblu sa podieľal na formovaní výpovede o tom, čo preňho znamená byť dospelým. To inscenácii dodáva silný autentický rozmer.



„Chcem, aby diváci pochopili, že nejde o ľútosť ani o to, že naši herci môžu byť na javisku vnímaní ako ‚zlatí’, ale o plnohodnotný umelecký zážitok, ktorý dokáže rovnako osloviť, pohnúť a inšpirovať ako akékoľvek iné predstavenie,“ zdôraznila režisérka.