Divadlo Žilina otvorí sezónu komorným koncertom Z. Mauréry na streche

Žilina 5. septembra (TASR) – Mestské divadlo Žilina otvorí 29. sezónu v sobotu komorným koncertom Zuzany Mauréry v hudobnom sprievode Michala Vaňoučka a Mareka Pastírika na streche divadla. Podľa PR manažérky divadla Zuzany Palenčíkovej budú komorné koncerty v hudobnej dramaturgii Vaňoučka súčasťou pravidelného programu.



V novej sezóne pripravuje Mestského divadlo Žilina tri nové inscenácie, ktoré uvedie v slovenskej premiére. "Pôvodnú hru Sám sebe sám napísala na telo súboru Michaela Zakuťanská. Uvedieme ju v réžii českého dramatika a režiséra Jiřího Pokorného. Premiéra sa pre pandémiu nového koronavírusu presunula z minulej sezóny na 28. novembra a veríme, že situácia nám dovolí ju naštudovať," podotkla PR manažérka divadla.



Dva ďalšie premiérové tituly uvedie divadlo až v roku 2021. "Psychologický thriller Thomasa Melleho Naše fotky o sexuálnom zneužívaní na cirkevnej internátnej škole, inšpirovaný skutočnou udalosťou na Aloisiuskolleg v Bonne, uvedieme v réžii Eduarda Kudláča v apríli 2021. A na záver sezóny pripravujeme súčasnú adaptáciu románu Leva Nikolajeviča Tolstého Anna Karenina od popredného nemeckého dramatika a režiséra Armina Petrasa v réžii Mariána Amslera," doplnila Palenčíková.



Do novej sezóny vstupuje divadlo so 14 repertoárovými titulmi. "Po piatich rokoch sa vrátila Barbora Švidraňová. Po desiatich rokoch odchádza Ivana Kubáčková a bude pôsobiť ako stála členka nitrianskeho Divadla Andreja Bagara. V novej sezóne ju budú diváci stále vidieť na žilinských doskách v predstaveniach inscenácií Vedľajšie účinky, Neznesiteľne dlhé objatia, Opití a Zločin a trest. Jej ostatné postavy postupne preberú Barbora Švidraňová, Kristína Sihelská a Tajna Peršič," dodala PR manažérka divadla.



Na predstavení Prachy! otestuje 23. septembra divadlo titulkovacie zariadenie s titulkami pre nepočujúcich v slovenskom jazyku, ktoré kúpilo vďaka podpore Nadácie Kia. "Predstavenie so slovenskými titulkami pre nepočujúcich bude v programe divadla pravidelne raz mesačne," uviedla Palenčíková.