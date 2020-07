Banícke múzeum skúma súčasnosť rožňavského divadelníctva

Rožňava 24. júla (TASR) – Skúmaniu a prezentácii súčasnosti rožňavského divadelníctva sa počas aktuálneho roka venuje Banícke múzeum (BM) v Rožňave. Podľa jeho zástupcov inštitúcia k téme pristúpila z múzejno-pedagogického hľadiska.



„Keďže vo fonde BM sa nachádza pomerne málo materiálu k tejto téme, rozhodli sme sa aplikovať výskum za využitia oral history, čiže živých rozhovorov so žijúcimi pamätníkmi, hercami a divadelníkmi z rôznych oblastí divadelníctva,“ objasnila Gabriela Badin, zodpovedná osoba za realizáciu projektu Divadelná Rožňava.



Dodala, že v rámci neho nadviazali spoluprácu s Gymnáziom P. J. Šafárika – P. J. Šafárik Gimnázium Rožňava. „V rámci spolupráce boli ešte v máji vytvorené pracovné skupiny študentov, ktoré odborne zaškolila, viedla a pre túto formu bádania pripravila profesorka Gabriela Görgeyová. Žiaľ, koronakríza nedovoľovala pôvodne plánované osobné stretnutia a priame kontakty. Celá príprava a priebeh výskumu teda prebiehal online formou,“ konkretizovala Badin.



Spolupráca múzea s gymnáziom podľa nej trvá naďalej a do druhej fázy realizácie projektu vstupuje múzeum aj s inými inštitúciami. „Je to Bábkové divadlo v Košiciach a Divadlo Thália – Thália Színház. Ďalšími zapojenými organizáciami je Divadlo Actores, Divadlo rozprávok Rožňava – Meseszínház Rozsnyó, Divadlo Theátrum Rožňava, mesto Rožňava a Občianske združenie (OZ) Pre partnerské mestá Rožňavy,“ vymenovala Badin.



Ako ďalej povedala, výsledkom tejto spolupráce budú výstavy, divadelné a bábkové workshopy, metodický deň pre pedagógov a odborných zamestnancov kultúrnych a sociálnych zariadení, ako aj živé besedy s hercami a pamätníkmi.