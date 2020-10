DIVADLO2020: KĽUD hrá realitu s humorom

Kladzany 10. októbra (TASR) – Pre najznámejšie zemplínske ochotnícke divadlo je charakteristické, že každodennú realitu zobrazuje s humorom. Kladzianske ľudovo umelecké divadlo (KĽUD) je známe aj tým, že svoje celovečerné divadelné hry a aj scénky v jemu vlastných "kabaretoch" hrá v zemplínskom nárečí. V slovenčine odohral len svoju prvú autorskú hru Psí život.povedal pre TASR umelecký vedúci, autor scenárov a režisér Jozef Jenčo, ktorý s ďalšími nadšencami nadviazal v obci Kladzany v okrese Vranov nad Topľou na takmer storočnú ochotnícku tradíciu.KĽUD má dnes za sebou 20 premiér celovečerných autorských hier, na každý rok svojej existencie jednu.priblížil tvorbu KĽUD-u Jenčo s tým, že úlohu scenáristu mu jeho kolegovia zverili automaticky, keďže je nielen vyštudovaným divadelným režisérom, ale i učiteľom slovenčiny. Ako doplnil, humor mu je prostriedkom, ako zobrazovanú realitupovedal.Aby boli hry KĽUD-u čo najautentickejšie, Jenčo píše scenáre i reálnym jazykom hercov.vysvetlil. "Prirodzenosť" sa súbor snaží dosiahnuť aj iným spôsobom, v KĽUD-e nepôsobí žiaden profesionálny herec. "Aj sme to skúšali, ale nedopadlo to nikdy dobre. Oni majú iný štýl hrania, viac 'prehrávajú', a my radšej vyhrávame," ozrejmil Jenčo s humorom jemu vlastným.Založením KĽUD-u nadviazal súbor na tradíciu ochotníckeho divadla, ktorú v obci tri roky po svojom príchode do Kladzian začal v roku 1923 učiteľ na miestnej škole Viliam Fleischer.priblížil Jenčo. Keďže stihol Fleischer s miestnymi ochotníkmi odpremiérovať štyri divadelné hry do roka, počas svojho desaťročného pôsobenia v obci s nimi pripravil približne 40 predstavení vrátane rôznych zvykoslovných pásiem.podotkol Jenčo s tým, že miestni si za desaťročie na divadlo navykli. Tradícia sa však nezachovala natrvalo, prerušovala sa a znovu objavovala. V 50. rokoch hrali v obci dobovú "klasiku", Ferka Urbánka a podobné hry s dedinskou tematikou.doplnil Jenčo. V KĽUD-e, ktorý v roku 1999 založil spolu s Martinou Žipajovou a Janou Ondíkovou, dodnes pôsobí aj Stano Lenárt, aktívny člen súboru z 80. rokov.Za svoju 21-ročnú históriu má KĽUD na svojom konte viacero úspechov na slovenskej amatérskej i profesionálnej divadelnej scéne. Ako Jenčo spomína, v roku 2011 získali na Kremnických gagoch cenu Stana Radiča. Za hru Žvirata na deskoch abo jak nacvičic hru za dzešec dni, kedz jutre je premiera (Zvieratá na doskách alebo ako nacvičiť hru za desať dní, keď premiéra je zajtra, pozn. TASR) im vtedy ocenenie pomenované po manželovi odovzdala vtedajšia premiérka Iveta Radičová. Súbor je už niekoľko rokov pravidelným víťazom krajského kola Scénickej žatvy, od roku 2016 tiež každoročne súťaží na celoslovenskom kole Belopotockého Mikuláša. Jednou z najúspešnejších hier kladzianskych ochotníkov v posledných rokoch je tragikomédia Cicho, bo skajpujem s dzivku.