Komorné divadlo Martin uvedie slovenskú premiéru Spaľovača mŕtvol

Martin 18. septembra (TASR) – Slovenské komorné divadlo v Martine uvedie v piatok slovenskú premiéru novely Ladislava Fuksa Spaľovač mŕtvol v adaptácii Daniela Majlinga a pod režijným vedením Jána Luterána.



Podľa Luterána ide o originálnu predlohu s veľmi zvláštnou, špecifickou hlavnou postavou. „Tá postava je obrovskou výzvou pre herca aj pre režiséra. A je to pre mňa veľmi aktuálna téma – hra o rôznych podobách zla v človeku. O tom, ako zvrátená doba a spoločnosť dokáže v ľuďoch prebúdzať rôzne skryté chúťky, rôzne skryté podoby zla. Samozrejme, veľkým motívom v Spaľovačovi mŕtvol sú hrôzy druhej svetovej vojny. Isté tendencie máme aj v dnešnej spoločnosti. Čiže, ak to odstraší čo i len jedného diváka, tak to má zmysel,“ povedal.



Hlavnú postavu Karla Kopfrkingla stvárni Marek Geišberg. „Smrť ako taká je v divadle zobrazovaná veľmi často. Samozrejme, nikto z nás nevraždil, ani s tým nemá žiadnu skúsenosť. To sú veci, ktoré si človek môže do istej miery predstaviť alebo nejako si ich vybaviť a potom s tým narábať. A či sa to podarí alebo nie, to je vždy veľmi tenký ľad. Vždy tomu pomáha svetlo, zvuk, divadelná atmosféra. Takže uvidíme, do akej miery sa nám to podarilo,“ podotkol Geišberg.



„Osobne si neviem predstaviť, že by som robil v živote niečo také. Že by som každé ráno vstal a išiel páliť mŕtvoly v nejakom poradovníku. Každý, kto absolvoval pohreb blízkeho alebo návštevu krematória, vie veľmi dobre, aká atmosféra tam je,“ dodal Geišberg.



Spaľovač mŕtvol je podľa autora adaptácie Majlinga čiernou groteskou, ktorá hovorí o premene slušného človeka na súčasť vražednej mašinérie. „Nevravím, že to zaujme každého, ale hovoriť o tom ešte stále, dúfam, nie je kontroverzné,“ uviedol Majling.



Martinské divadlo uvádza adaptáciu Fuksovej novely ako prvý profesionálny súbor na Slovensku. „Najznámejšia však ostáva vďaka filmovému spracovaniu Spaľovača mŕtvol režiséra slovenského pôvodu Juraja Herza v hlavnej úlohe s nezabudnuteľným Rudolfom Hrušínským. Film mal premiéru v roku 1969 a vzápätí bol 20 rokov zakázaný,“ pripomenul PR manažér divadla Tibor Kubička.



Inscenácia Spaľovač mŕtvol je 576. premiérou SKD Martin.