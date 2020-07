Súbor HrCiNa obnovil tradíciu ochotníčenia v Cinobani

Na snímke členovia ochotníckeho divadelného súboru Hŕstka cinobanských nadšencov (HrCiNa) (HrCiNa) Cinobaňa v obci Cinobaňa, okres Poltár. Foto: TASR - Branislav Caban

Cinobaňa 11. júla (TASR) – Obnovenie tradície ochotníckeho divadla dospelých v dedine bolo hlavným motívom založenia divadelného súboru (DS) Hŕstka cinobanských nadšencov (HrCiNa) Cinobaňa, ktorý v tejto obci Poltárskeho okresu funguje od roku 2015. TASR to povedala Vladimíra Albertová, zakladateľka, vedúca, režisérka a zároveň jedna z herečiek súboru.,“ vysvetlila zakladateľka svoju motiváciu obnoviť ochotnícke divadlo, ktoré v Cinobani pôvodne zaniklo okolo roku 1995.HrCiNa podľa jej slov na túto bohatú tradíciu ochotníčenia v Cinobani nadviazala. „“ objasnila.Súbor má desať členov a podľa jeho zakladateľky sa zloženie príliš nemení. „“ zdôraznila Vladimíra Albertová.Počas päťročnej existencie má HrCiNa za sebou štyri premiéry. „,“ ozrejmila vedúca s tým, že hlavnú úlohu pri tom zohrala členka DS Simona Albertová, ktorá je scenáristka. „“ dodala.Doteraz posledným naštudovaným dielom HrCiNy je hra Kľúče k domovu alebo o jednej babke, ktorá mala premiéru na jeseň minulého roka. Podľa vedúcej súboru v nej ide o tematiku spolunažívania troch generácií v jednom byte a z toho vyplývajúcich problémov. Jednu zo svojich hier herci venovali 150. výročiu narodenia Boženy Slančíkovej Timravy a HrCiNa toto predstavenie odohrala aj na viacerých školách.Vekové rozpätie hercov je od 19 až po viac ako 70 rokov. „“ povedala Vladimíra Albertová.Najskúsenejším hercom HrCiNy je Ján Podhora, ktorý podľa vlastných slov hráva divadlo od svojich 20 rokov. „“ zaspomínal si Podhora, podľa ktorého býval v minulosti o ochotnícke divadlo taký záujem, že do vypredanej sály museli dokladať stoličky.Naopak, najmladším hercom, ktorý pôsobil aj v Athéne, je Matej Fodor. „“ uviedol.Fungovanie súboru na niekoľko mesiacov ovplyvnila koronakríza, na jeseň by však mal vystúpiť na regionálnej prehliadke v Kokave nad Rimavicou. „,“ avizovala Vladimíra Albertová.Plánom do budúcnosti je aj naštudovanie ďalšej hry.,“ zakončila vedúca DS.