Bábkové divadlo Žilina otvorí 70.sezónu premiérou novely Neprebudený

Žilina 25. augusta (TASR) – Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) otvorí 70. divadelnú sezónu v piatok 4. septembra premiérou divadelnej adaptácie novely Martina Kukučína Neprebudený.



Podľa Lenky Svrčkovej z BDŽ oslovili s ponukou na spoluprácu režiséra Mariána Pecka. „Jeho poetika výrazne rezonuje na viacerých javiskách v divadlách strednej Európy. Nejde pritom o konvenčné prenesenie povinnej literatúry na divadelné dosky," podotkla.



„Čaká nás klasika interpretovaná dnes nami pre našich súčasníkov. Teda súčasným jazykom. Téma 'Neprebudeného' je síce archaická, ale napriek tomu je neustále aktuálna. Je dokonca oveľa, oveľa staršia ako Kukučín a jeho poviedka bude aktuálnou ešte dlho po tom, ako sa my pominieme. Žiaľ," hovorí Pecko.



Podľa Svrčkovej nechce hlavná postava príbehu – obecný pastier husí Ondráš Machuľa, od života veľa. „Snáď len to, čo každý skromný človek – túži po kráse, po láske a porozumení. Má však každý právo na svoje šťastie? Aj po 100 rokoch od napísania tohto diela žijú v našej spoločnosti osoby, ktoré na svet pozerajú iným pohľadom. Odolávajú pri tom škodoradosti, odmietnutiu a často krutosti. Tichej a neznesiteľnej," uviedla Svrčková s tým, že vznik inscenácie Neprebudený z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.



V sezóne 2020/2021 uvidia diváci aj nové tituly v netradičnom podaní. „Na javisku ožijú príbehy starých známych hrdinov – Pinokia a Smelého Zajka. Štvoricu nových titulov uzatvorí autorská inscenácia Martina Geišberga, reflektujúca témy krehkosti bytia a pominuteľnosti cez medzigeneračné dialógy. Na sklonku sezóny sa navyše v Žiline rozsvietia svetlá siedmeho ročníka festivalu Bábková Žilina 2021, ktorý predstaví to najlepšie z tvorby profesionálnych slovenských bábkových divadiel,“ dodala Svrčková.