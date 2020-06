Divadelné storočie na Bratislavskom hrade predĺžili do 30. júna 2021

Bratislava 18. júna (TASR) - Výstavu Divadelné storočie - stopy a postoje, venovanú storočnici profesionálneho divadla na Slovensku, predĺžili. Návštevníkom Slovenského národného múzea (SNM)- Historického múzea na Bratislavskom hrade bude prístupná až do 30. júna 2021.



Výstavu na celom druhom poschodí Hradu, ktorá je rozsiahlym projektom Divadelného ústavu a vznikla pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020, sprístupnili koncom februára, tesne pred príchodom nového koronavírusu na Slovensko. "Mali sme vernisáž, prišli prví návštevníci, a potom bol hrad zatvorený, čo nám bolo nesmierne ľúto. Na druhej strane, všetci chápeme, že to bolo nevyhnutné opatrenie. Našťastie, po dohovore so SNM ostáva výstava na Bratislavskom hrade až do roku 2021," povedala pre TASR na štvrtkovom kurátorskom sprievode výstavou jej hlavná kurátorka Zuzana Nemcová Gulíková.



Rozsiahly výstavný projekt sa z rôznych uhlov pohľadu venuje vzniku, vývoju a smerovaniu slovenského profesionálneho divadla. Nezačína sa rokom 1920, keď otvorilo svoje brány Slovenské národné divadlo (SND), predstavuje aj významné míľniky a osobnosti, ktoré boli dôležité pre jeho vznik. "Nemá len popisnú funkciu. Ukazuje slovenské divadlo v súvislostiach a prezentuje stopy, ktoré zanechalo a postoje, ku ktorým sa hlásilo," konštatovala riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.



Výstava je rozdelená do 17 častí a podieľal sa na nej až 14-členný kurátorský tím. Vstup do expozície reprezentuje obdobie, ktoré predchádzalo 22. augustu 1830, keď v Liptovskom Mikuláši odohrali prvé ochotnícke predstavenie na Slovensku. Následne sa návštevník dostane ku vzniku SND, dozvedá sa o rozvoji divadelnej siete na Slovensku, sleduje ukážky z divadelnej architektúry, zoznamuje sa so slovenskou drámou a jednotlivými divadelnými druhmi - činohrou, operou, operetou, muzikálom i tancom.



Výstava nezabúda ani na moderné formy či bábkové divadlo. To najlepšie zo slovenského divadla za posledných sto rokov predstavuje v časti s názvom Prítomnosť divadelnej minulosti. Záver výstavy patrí "reflexii" alebo slovenskej divadelnej kritike. Mapuje tiež divadelné festivaly a prináša ukážky divadelných plagátov. Mimoriadne zaujme divadelnými kostýmami, audiovizuálnymi ukážkami, 3D exponátmi a dobovými fotografiami.